طلب إحاطة لوزراء العدل والداخلية بشأن التحرش: يجب صون المرأة وكرامتها

وجهت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، واللواء وزير الداخلية، بشأن وقائع التحرش بالبنات والسيدات، والتي أصبحت تمثل ظاهرة، يجب الوقوف ضدها بقوة، واقتلاعها، حيث أن ما يحدث إهانة لكرامة المرأة المصرية، وذلك عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكدت "فراج"، يجب أن نذكر أن هناك شابة فى ريعان شبابها، فقدت حياتها نتيجة تلك الجريمة المشينة، وحيث أن تلك الجرائم تبدأ من التحرش اللفظي، الذي لا يتم التعامل معه بالتصرف الرادع، ما يؤدى إلى انتشار تلك الظاهرة الخادشة للحياء، والمؤذية لكرامة المرأة، التي وضعها الرئيس في أعلى مكانة، فهو الداعم لحقوق المرأة.

وقالت النائبة شيرين فراج، هناك مشاكل عديدة تواجهها المرأة، في حين الإبلاغ عن حدوث حالة تحرش بها، وأبسط أنواعها التحرش اللفظى، فمنذ تقدمها إلى الإبلاغ بالقسم، والتي قد تواجه فيه رجل لا يعطى هذا الأمر الاهتمام الكافي، ويقلل من تلك المشكلة، أو يمنع حياء المرأة من التحدث أمام رجل.

وطالبت عضو مجلس النواب، الشرطة المتخصصة من السيدات فى كل قسم، بتلقى بلاغات التحرش بالمرأة، والكشف الطبي، وكذلك الطب الشرعي، والذى يحتاج إلى وضع القواعد التى تصون المرأة كرامتها وعرضها، من وجوب وجود أخصائيين اجتماعيين، للتعامل فى عيادات الكشف على العنف ضد المرأة، وتدريب الأطباء بالتعامل مع تلك الحالات حال الكشف الطبي، وتحتاج مباحث الإنترنت لزيادة الأفراد على قوتها، حتى تستطيع أن تتفاعل مع تلك البلاغات بالسرعة الكافية للردع المناسب، وأين دور الدولة فى وضع منظومة لمحاربة التحرش وصيانة كرامة المرأة.