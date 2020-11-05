مأساة.. دهس طفلين تحت عجلات توكتوك بسبب السرعة الجنونية في السلام

دهس سائق دراجة نارية توكتوك، طفلين أثناء سيره بسرعة كبيرة في أحد الشوارع في مدينة السلام، ونجح المارة في نقلهما إلى مستشفى السلام العام، وهما في حالة فقدان للوعي، وتم احتجازهما داخل غرفة الرعاية المركزة، نظرًا لسوء حالتهما الصحية.

وأظهرت كاميرات المراقبة، سير سائق توكتوك بسرعة كبيرة واصطدم بطفلين كانا يلعبان على جانب الطريق، وأسرع المارة في الإمساك بسائق التوكتوك، ونقل الطفلين إلى المستشفى، وأخطرت الشرطة بالحادث، فانتقلت قوة أمنية وألقت القبض على المتهم، وتم اقتياده إلى قسم شرطة وتحرر محضرًا بالواقعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

كما شنت الإدارة العامة للمرور القاهرة والجيزة حملاتها موسعة، لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية.