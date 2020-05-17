إصابة والد طفلين من ضحايا "حادث دهس أبنوب" بإغماء في النيابة

تعرض محمد فيصل -والد الطفلين "عبد الرحمن وكريم" اللذان توفيا ضحية دهس سيارة ملاكي لهما وبرفقتهم طفلين آخرين من أبناء عمومتهم حال اصطدامها بعمود إنارة أول مدخل أبنوب أمام المعهد الديني بالبندر دائرة المركز- لحالة إغماء، بينما مازالت والدة الشقيقين في المستشفى تعاني من غيبوبة أصيبت بها فور علمها بنبأ وفاتهما.

وعبر الأهالي عن استيائهم بعد أن قام والد المتهم الرئيسي "صابر عطية" صيدلي شهير بأبنوب بتسليم نفسه على أنه قائد السيارة بينما من كان يقود السيارة نجله "أحمد" وهو لا يحمل رخصة قيادة.

وكان قد شيع أهالي مركز أبنوب في محافظة أسيوط جثامين 4 أطفال بينهم شقيقين دهستهم سيارة ملاكي بعد اصطدامها بعمود إنارة كانوا يقفوا بجواره بمدخل مدينة أبنوب أمام المعهد الديني.

وتعود الواقعة إلى مساء أمس، عندما تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة ووقوع وفيات أطفال أول مدخل أبنوب أمام المعهد الديني بالبندر دائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف تبين وقوع حادث اصطدام السيارة رقم ١٢٧٣٨٨ ملاكي اسيوط بقيادة "صابر عطية محمد عمر" مقيم بمركز أبنوب بعمود إنارة ومصرع 4 أطفال كانوا بجوار العمود وهم كل من أسامة نصر فيصل ١٢ سنة- عبدالرحمن محمد فيصل ٨ سنوات- كريم محمد فيصل ٧ سنوات- محمد احمد عبدالناصر ١١ سنة بينما لاذ قائد السيارة بالفرار.

ونجم عن الحادث أيضا إتلاف عامود كهرباء نتيجة اصطدام السيارة به وجاري تقدير التلفيات بمعرفة هندسة كهرباء أبنوب.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة والتحفظ على السيارة بمركز الشرطة.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز إلى أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة السرعة الزائدة.

وتمكن فريق مباحث المركز من تحديد مكان المتهم وجرى إلقاء القبض عليه.

وتحرير المحضر اللازم وجرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.