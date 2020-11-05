ارتفاع كبير في أسعار الذهب بأسواق المال وعيار 21 بـ859 جنيها

سجلت أسعار الذهب فى تعاملات مساء اليوم الخميس بأسواق المال، ارتفاعا كبيرا، مقارنة بأمس الأربعاء يقدر بنحو 20 جنيها، وسجل الذهب عيار 24 حوالى 982 جنيها، مقارنة بـ962 جنيها في تعاملات أمس الأربعاء، فيما سجل الذهب عيار 21 نحو 859 جنيها، مقارنة بـ842 جنيها في تعاملات أمس بينما سجل الذهب عيار 18 حوالي 736 جنيها مقابل 722 في تعاملات أمس الأربعاء، وأخيرا سجل الجنيه الذهب حوالى 6876 جنيها.

قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الإجابة على تساؤل "إلى أين تتجه أسعار الذهب؟"، أمر صعب في الوقت الحالي نتيجة لتشابك العوامل المحركة للأسواق، صعودا وهبوطا.

وقال "عباسي" لـ"الوطن"، إن اتجاه بعض البنوك المركزية لا يعد مؤشرا على اتجاه أسعار الذهب للانخفاض، بقدر ما يمثل أزمة لدى بعض الدول في تدبير قدر من الأموال اللازمة لاقتصاداتها، لكنه أكد أن استمرار المخاوف بشأن نتيجة الانتخابات الأمريكية، والموجة الثانية لفيروس "كورونا"، يعزز من استمرار زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، وحول ما إذا كان الوقت الحالي هو الأنسب لأصحاب المدخرات لشراء الذهب، أو بيعه، قال "عباسي" إن الاستثمار في الذهب حاليا مناسب لمن يبحثون عن الاستثمار متوسط وطويل الأجل، وليس عن المضاربة، مضيفا: الوقت الحالي مناسب للشراء لمن يريد الاحتفاظ بمدخراته لفترة تتراوح بين عام و3 أعوام، لكن المضاربة على الذهب حاليا تحمل قدرا كبيرا جدا من المخاطرة، نتيجة عدم وضوح الرؤية.

ويتفق معه نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الذي قال لـ"الوطن" إن الاتجاه العام للذهب هو الصعود، وليس الهبوط، موضحا أنه على الرغم من كون الارتفاع الأخير في سعر الذهب "طفيفا"، لكنه يشير إلى استمرار الصعود في ظل حالة اللايقين المسيطرة على الأسواق.