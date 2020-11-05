أمريكي متوفى يدلي بصوته في الانتخابات.. وسياسي: عايش معاهم بروحه

قال الدكتور مايكل مرجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن انتخابات الرئاسة الأمريكية، ستحسم في المحاكم، وليس في صناديق الاقتراع، وهو ما تحدث عنه الرئيس الحالي دونالد ترامب، وقدم طعونات بعدد من الولايات، وهناك احتقان شديد بين مؤيدي الطرفين.

وأضاف "مرجان"، خلال مداخلة له عبر الفيديو من ولاية كاليفورنيا ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه خلال اليومين الماضيين، تم منع المراقبين الخاصين بالحزب الجمهوري، من وجودهم بمراكز الاقتراعات بإحدى الولايات لمسافة معينة، حتى لا يروا عمليات الفرز.

وأوضح أنه بفرز إحدى الولايات، ثبت وجود مواطن أمريكي توفى منذ عشرات السنين، ووجدوا بطاقة الاقتراع الخاصة به ضمن الأوراق المفروزة: "الحزب الجمهوري بيتكلم عن 100 ألف صوت من الناس اللي توفوا، عايش معاهم بروحه، وتم رصد تواجد أشخاص صوتوا مرتين في إحدى الولايات بالانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأكد أن عدد المتقدمين للتصويت بالبريد، تخطى الـ100 مليون فرد، وهو ما سيؤدى إلى تقديم "ترامب" طلبا بالطعن على نتيجة تلك الطريقة من التسجيل: "فيه مشكلة كبيرة منذ فترة في أمريكا، أن البريد مش بيوصل في ميعاده، وفي الانتخابات ماينفعش المقامرة، في وصول الأصوات متأخرا"، مشيرا إلى أن ترامب، كان دائما ما يحث داعميه على الذهاب والتصويت بأنفسهم في اللجان الانتخابية، لضمان نزاهة وجدية الانتخابات الأمريكية.

وتابع: "الإعلان عن الرئيس الجديد سيأخذ وقتا أكثر من المتوقع، وسيكون هناك طعن للتصويت بالبريد بشكل كبير، وكان فيه إمبارح في أريزونا ونيويورك وشيكاغو، عنف من المتظاهرين، وتم القبض على عدد من الأشخاص الداعمين لمنظومة التصويت بالبريد، وشهدت نوعا من العنف في الولايات التي خرجت فيها".