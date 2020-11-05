ترامب يتقدم على بايدن في 3 ولايات مهمة

أعلن مركز "أديسون" للأبحاث، تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن في 3 ولايات مهمة هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا، بعد فرز أكثر من 92% من الأصوات.

وأشار المركز، إلى أن ترامب حصل على 50.3 % من الأصوات مقابل 48.4 % لبايدن بعد إحصاء 92 % من أصوات بنسلفانيا، فيما جاءت النسبة في ولاية جورجيا الحاسمة على التالي – ترامب 49.5 % من الأصوات مقابل 49.2 % لبايدن، بعد فرز 98 % من الأصوات، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأكد المركز، حصول ترامب على 50 % من الأصوات مقابل 48.6 % لبايدن بعد فرز 95 % من أصوات ولاية نورث كارولاينا الحاسمة.

قالت جنيفر أومالي مديرة حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن فوز موكلها بالانتخابات الرئاسية بات وشيكا، مؤكدة أن هناك تقاربا في النتائج مع ترامب في بنسلفانيا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضافت أن طريقة تعامل ترامب مع نتيجة الانتخابات "يائسة"، ولفتت إلى أن الحملة تتوقع الفوز في نيفادا وأن اقتناص أي ولاية أخرى يضمن لهم النصر، متابعة: "التصويت المباشر في نيفادا قد يميل لصالح ترامب".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حملته ستلاحق قانونيا كل الولايات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن مؤخرا، داعيا إلى تعليق عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ونشر ترامب اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" تغريدة قصيرة مؤلفة من ثلاث كلمات فقط،: "أوقفوا فرز الأصوات"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وبدأت حملة ترامب في اتخاذ إجراءات توقف حسم الأصوات لصالح بايدن في عدد من الولايات، وجمع أموال تبرعات للحصول على موارد لتشن معارك قانونية ضد نتائج الانتخابات، وأرسلت الحملة ترامب 6 رسائل بريد إلكتروني إلى أنصاره، تطلب تبرعات مالية، وحملت الرسائل كلمة من ترامب قال فيها: "مثلما توقعت منذ البداية، تؤدي بطاقات الاقتراع بالبريد إلى فوضى كما لم تشهدها من قبل، بوضوح وبساطة".

وطالبت الحملة بإعادة فرز أصوات في عدد من الولايات منها ولايتي بنسلفانيا، وويسكونسون، التي فاز فيها المرشح الديمقراطي بـ 10 أصوات، وقال بيل ستيبين رئيس حملة ترامب في بيان صحفي: "لقد تم تسجيل مخالفات غير قانونية في مقاطعات عدة من ويسكونسون ما يثير الشكوك حول مصداقية النتائج، إن الرئيس على عتبة تقديم طلب لإعادة فرز الأصوات وسنقوم بذلك فورا".