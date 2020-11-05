ترامب يوجه رسالة عاجلة: أوقفوا فرز الأصوات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ونشر ترامب اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" تغريدة قصيرة مؤلفة من ثلاث كلمات فقط،: "أوقفوا فرز الأصوات"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنها سترفع دعوى قضائية في جورجيا لوقف عد الأصوات.

وقالت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إنها سترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات مؤقتا في ولاية بنسلفانيا، كما طلبت التدخل في قضية أمام المحكمة العليا تتعلق بالتصويت عبر البريد في الولاية التي قد تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.

وبدأت حملة ترامب في اتخاذ إجراءات توقف حسم الأصوات لصالح بايدن في عدد من الولايات، وجمع أموال تبرعات للحصول على موارد لتشن معارك قانونية ضد نتائج الانتخابات، وأرسلت الحملة ترامب 6 رسائل بريد إلكتروني إلى أنصاره، تطلب تبرعات مالية، وحملت الرسائل كلمة من ترامب قال فيها: "مثلما توقعت منذ البداية، تؤدي بطاقات الاقتراع بالبريد إلى فوضى كما لم تشهدها من قبل، بوضوح وبساطة".

وطالبت الحملة بإعادة فرز أصوات في عدد من الولايات منها ولايتي بنسلفانيا، وويسكونسون، التي فاز فيها المرشح الديمقراطي بـ 10 أصوات، وقال بيل ستيبين رئيس حملة ترامب في بيان صحفي: "لقد تم تسجيل مخالفات غير قانونية في مقاطعات عدة من ويسكونسون ما يثير الشكوك حول مصداقية النتائج، إن الرئيس على عتبة تقديم طلب لإعادة فرز الأصوات وسنقوم بذلك فورا".

كما رفعت الحملة دعوى قضائية إلى لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيجان، التي حسمت فيها النتيجة لصالح بايدن.