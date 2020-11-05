عاجل.. حملة بايدن: ردة فعل ترامب "يائسة" والنتائج في بنسلفانيا متقاربة

قالت جنيفر أومالي مديرة حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن فوز موكلها بالانتخابات الرئاسية بات وشيكا، مؤكدة أن هناك تقاربا في النتائج مع ترامب في بنسلفانيا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضافت أن طريقة تعامل ترامب مع نتيجة الانتخابات "يائسة"، ولفتت إلى أن الحملة تتوقع الفوز في نيفادا وأن اقتناص أي ولاية أخرى يضمن لهم النصر، متابعة: "التصويت المباشر في نيفادا قد يميل لصالح ترامب".

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ونشر ترامب اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" تغريدة قصيرة مؤلفة من ثلاث كلمات فقط،: "أوقفوا فرز الأصوات"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".