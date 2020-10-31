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عمرو أديب عن احتجاز مصريين في إثيوبيا: زي أزمة فرجاني ساسي

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شريف سليمان
01:14 ص | السبت 31 أكتوبر 2020
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن من أكثر الأمور التي تميز الإدارة المصرية الحالية هي رعايتها للمصريين في الخارج.

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" عبر شاشة "MBC مصر": "لم نعد نترك مصريين في الخارج وراؤنا، محدش عنده بقى عنده مأساة أو مصيبة ونسيبه، سواء من خلال وزارة الخارجية أو وزيرة الهجرة أو الحكومة التي تقوم بمجهود عبقري في هذا الملف".

وحول أزمة احتجاز مصريين في إثيوبيا  في مطار بولي الدولي بالعاصمة أديس أبابا، وذلك أثناء رحلة عودتهم من مصر إلى دولة الكويت ومرورهم بإثيوبيا كدولة "ترانزيت، قال: "دي زي مشكلة فرجاني ساسي، في دول عندها قاعدة إن الشخص أول ما يزورها لازم يدخل في الحجر 14 يومًا قبل ما يتحرك داخل البلد".

وتابع، أن غالبية المصريين الموجودين هناك جرى الإفراج عنهم ونقلهم إلى الكويت، مشددًا على أهمية احترام قواعد السفر والإجراءات الاحترازية الموجودة بكل دولة، لافتًا إلى أن نفس الأمر يحدث في دولة الإمارات إذ يحصل الوافد على تطبيق عبر الموبايل حتى تتابعه السلطات الصحية المختصة لمتابعة تفاصيل الحالة الصحية، وهو نفس ما حدث معه في لندن حيث طلبت منه السلطات البريطانية البقاء في الفندق لمدة 14 يومًا على أن تصل الغرامة إلى 1000 جنيه إسترليني هناك.

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