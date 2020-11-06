لو نازل السوق.. 8 خطوات لحماية نفسك من خطر الإصابة بفيروس كورونا

جددت وزارة الصحة والسكان، إرشادتها للمواطنين والتنبيه على اتخاذ الاحتياطات الاحترازية خاصة أثناء التسوق، لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الصحة، في تقديم روشتة علاجية للمواطنين، للحفاظ على الصحة العامة بشكل عام.

ويستعرض "الوطن" فى هذا التقرير، إرشادات التسوق في زمن كورونا:

1- الحرص على شراء احتياجاتك في أوقات غير مزدحمة.

2- الالتزام بارتداء الكمامات وقفازات اليد أثناء التسوق.

3- احذر من لمس الوجه أثناء التسوق.

4- الحرص على تعقيم الأيدي قبل وبعد التسوق.

5- الالتزام بوجود مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

6- يفضل الدفع من خلال استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني.

7- امسح المعلبات باستخدام المناديل المعقمة.

8- تجنب لمس المنتجات التي لا تشتريها.

وأضافت الوزارة، أنه بعد الانتهاء من عملية الشراء، يجب اتباع مجموعة من الإرشادات التالية:

1- غسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون بمجرد العودة إلى المنزل.

2- غسل الخضروات والفاكهة جيدًا بالماء الجاري قبل تناولها.

3- طهي الطعام جيدا في درجة حرارة لا تقل عن 70 درجة مئوية وخاصة اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية.

وكشفت مصادر طبية مسؤولة بوزارة الصحة والسكان عن تقارير طبية عن الأعراض الخاصة بفيروس كورونا لدى الأطفال.

وقالت المصادر الطبية في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن أعراض كورونا لدى الأطفال تتمثل في ارتفاع كبير في درجة الحرارة وسعال جاف، وصعوبة في التنفس، وصداع ومشاكل في الجهاز الهضمي، وآلام في الجسم وإرهاق، وسيلان للأنف، والتهاب للحلق والعطس.

وأضافت المصادر أن الأعراض تشمل حالة جلدية أيضا وفقدانا مفاجئا للتذوق والشم والتهاب الملتحمة.

وكانت الدكتورة هالة زايد صرحت بأن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وفي حالة تعرضهم للفيروس تكون أعراضهم بسيطة، إلى جانب أن حالات الوفاة من كورونا بين الأطفال قليلة جدا.