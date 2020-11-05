جامعة الأزهر تقرر تدريس مقرر خاص بالفتوى بالكليات الشرعية

وافق مجلس جامعة الأزهر، على تفعيل قرار المجلس الأعلى للأزهر، الخاص بتدريس مقرر دراسي خاص بالإفتاء بالفرقتين الثالثة والرابعة بكليات أصول الدين واللغة العربية، والشريعة والقانون، والشعب المناظرة لها.

ويدرّس المقرر ضمن المقررات الدراسية، ويضاف إلى توصيفاتها توصيف مقرر الإفتاء، لحين موافقة المجلس الأعلى للأزهر، على تعديل الخطط الدراسية الخاصة بالقطاعات الثلاثة، مضافا إليها مقرر خاص بالإفتاء في الفرقتين الثالثة والرابعة، التي ستطبق على الطلاب، بدءا من الفرقة الأولى بعد إقرارها.

في سياق متصل استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، وفدًا نيجريًّا برئاسة البروفيسور بابا غانا عمارات زلوم، حاكم ولاية برنو النيجيرية، يرافقه وفد من المستشارين في الشؤون الإسلامية والتعليم العالي والزراعة وممثل عن سفارة نيجريا بالقاهرة.

وقال وكيل الأزهر إن مؤسسة الأزهر الشريف لا تدخر جهدًا في خدمة الإسلام والمسلمين في كل أنحاء العالم، وخصوصًا من أبناء القارة الأفريقية، حيث يضطلع الأزهر بدور كبير وبارز في نشر الوعي الديني الصحيح للمسلمين والدفاع عن قضاياهم والرد على كل الافتراءات والشبهات التي تساق ضد ديننا الإسلامي الحنيف، مؤكدًا أن الأزهر بابه مفتوح دائمًا لطلاب العلم والأئمة من مختلف الدول، ومستعد لاستقبال أئمة هذه الولاية لتدريبهم على نشر سماحة الإسلام ومحاربة الفكر المتطرف.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذا اللقاء من أجل الاستفادة من خبرات الأزهر التي جعلت هذه المؤسسة قبلة لطلاب العلم من شتى بقاع العالم، وأن ولاية برنو تحتاج مزيدًا من الدعم علميًّا ودعويًّا لتحصين أبناء الولاية من أفكار الجماعات المتطرفة.

كما طلب الوفد دعم الأزهر في افتتاح معهد ديني ومركز لتعليم اللغة العربية بالولاية، وزيادة المنح الدراسية لأبناء لولاية وخصوصًا في الكليات العملية، واستقبال الأئمة لتأهيلهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل الأئمة والوعاظ والمفتين، إلى جانب مراجعة المناهج في الولاية لتتوافق مع مناهج الأزهر الشريف، وإيفاد بعثات أزهرية إلى ولاية برنو.