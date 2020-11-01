المحرصاوي يكلف "الشربيني" بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الأزهر

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور محمد عبدالفتاح الشربينى عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة لتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وكان عدد من قيادات جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملون، قد استقبلوا الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، اليوم الأحد بالورود، مقدمين التهنئة له عقب عودته من الإجازة المرضية بعد ظهور سلبية تحليل كورونا.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لجميع العاملين بالجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس على تهنئتهم وشعورهم تجاهه، مطالبًا الجميع باستمرار التكاتف، والعمل الجماعي، والمحافظة على روح الأسرة الواحدة، من أجل الارتقاء بالجامعة.

وأعرب عن امتنانه وشكره للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأساتذة الجامعة، وللموظفين، والطلاب ممن واصلوا له الدعاء بالتماثل للشفاء، مؤكدًا أنه بفضل الدعوات المخلصة ظهرت نتيجة التحاليل سلبية بعد الإقامة في المستشفى لبعض الأيام.

يذكر أن رئيس الجامعة كان حريصًا على الاطمئنان والتأكد من التحاليل بمجرد الشك في حدوث أعراض طفيفة؛ من باب الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية الطبية، وحفاظًا على صحة الجميع وسلامتهم، إضافة إلى إعطاء رسالة لغيره من المسؤولين، وكذا الجميع باللجوء للمختصين حال ظهور أي عرضٍ أو اشتباهٍ في ظهور فيروس كورونا

وكان مجلس جامعة الأزهر قد شدد في اجتماعه الأخير بدون المحرصاوي على الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالعملية التعليمية، وشدد على الحرص على استخدام التدابير اللازمة كافة، للوقاية من الوباء، ونوه على الحرص على استخدام نظام اليوم الكامل في الدراسة، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات، واستثمار القوى البشرية بكل طاقاتها، ووجوب المتابعة للعملية التعليمية.

وأشاد المجلس بتعيين العالمين الجليلين؛ الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ في مجلس الشيوخ.

كما قدم المجلس التهنئة لكلية الشريعة والقانون بدمنهور؛ لحصولها على الجودة والاعتماد من هيئة الاعتماد والجودة، وأشاد بمجلة الدراسات الإعلامية، وقدم التهنئة لكلية الإعلام بنين القاهرة؛ لحصول مجلتها على مركز متقدم في التصنيف العالمي.