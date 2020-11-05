4 معلومات عن نائب رئيس حي العمرانية بعد إيجابية تحليل المخدرات

كشفت لجنة تحليل المخدرات المفاجئة التي كشفت على موظفي حي العمرانية، التابع لمحافظة الجيزة، إيجابية التحاليل لخمسة موظفيين "4 سائقين"، وأحد نواب رئيس الحي.

آخر ترقية لنائب رئيس الحي منذ شهر

ويستعرض "الوطن"، 4 معلومات عن نائب رئيس الحي الذي تم ترقيتة للمنصب منذ شهر تقريبا وهي كما يلي:

- عمل مديرا لمكتب رئيس الحي لمدة 5 سنوات.

- مديرا للمتابعه الميدانية.

- مساعد رئيس الحي للإشغالات.

- ترقى منذ شهر نائبا لرئيس الحي.

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن عقوبة التحليل للموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات، تصل إلى الإيقاف عن العمل لمدة 3 شهور مع وقف نصف المرتب طوال فترة الإيقاف كعقوبة أولى في حالة التحليل الأولي، بعدها يتم طلب التأكد من الطب الشرعي، وفي حالة إيجابية النتيجة يتم فصله عن العمل بشكل تام، كما ينص قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.

وأشار المصدر لـ"الوطن"، إلى أن المادة الرابعة من القانون، العقاب بها فى حالة تهرب العامل من الخضوع للتحليل، أثناء الخدمة أو الامتناع عن إجرائه، نصت على أنه إذا ثبت تعمد العامل الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، يكون سببا موجبا لإنهاء الخدمة، لأنه بذلك يكون فى مقام الراغب فى تجنب الكشف عن حقيقة تعاطيه بالفعل المخدرات.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على الآتى: "يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة".

محافظ الجيزة يطالب رئيس حي العمرانية بنتائج تحليل المخدرات الايجابية لنائبه و5 سائقين

وكانت لجنة مكبرة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء اجرت اليوم تحليل مخدرات لموظفى حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة للتأكد من عدم تعاطيهم لأى أنواع من المواد المخدرة.

واللجنة جاءت للحي تنفيذا للقرارات الوزارية في هذا الشأن وقام المهندس محمد نور رئيس حي العمرانية باستدعاء الموظفين طبقا لكشوف الحضور وتحفظ على بطاقات الرقم القومي لضمان عدم تهرب أي منهم من التحليل.

وتم استدعاء مجموعة تلو الأخرى لعدم الزحام وأخذ عينات بول منهم بحضور مندوب اللجنة وتم وضع اسم صاحبها عليها ثم الكشف عليها عبر الشريط المخصص لذلك وتم اثبات تعاطي 4 سائقين ونائب ريس الحي للمخدات.

ولفت المصدر، إلى أنه أجرى الفحص لأكثر من 60 موظفا اليوم، وجار استكمال الباقي.