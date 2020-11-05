حملة مفاجئة تكشف تعاطي نائب رئيس حي العمرانية و4 سائقين للمخدرات

أظهر تحليل طبي تعاطي نائب رئيس حي العمرانية و4 سائقين للمخدرات، حيث أجرت لجنة مكبرة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء تحليل مخدرات لموظفى حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة للتأكد من عدم تعاطيهم لأى أنواع من المواد المخدرة.

مسؤول: اللجنة جاءت للحي تنفيذا للقرارات الوزارية

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أن اللجنة جاءت للحي تنفيذا للقرارات الوزارية في هذا الشأن وقام المهندس محمد نور رئيس حي العمرانية، باستدعاء الموظفين طبقا لكشوف الحضور وتحفظ على بطاقات الرقم القومي لضمان عدم تهرب أي منهم من التحليل.

وتم استدعاء مجموعة تلو الأخرى لعدم الزحام وأخذ عينات بول منهم بحضور مندوب اللجنة وتم وضع اسم صاحبها عليها ثم الكشف عليها عبر الشريط المخصص لذلك وتم إثبات تعاطي 4 سائقين ونائب رئيس الحي للمخدارت.

ولفتت المصدر إلى أنه أجرى الفحص لأكثر من 60 موظفا اليوم وجار استكمال الباقى.