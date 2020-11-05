"الفتاة": شاهدت الطبيب أثناء الفعل الفاضح فصرخت

واصلت الجهات المختصة التحقيق فى واقعة اتهام طبيب بالتحرش بفتاة داخل سيارة ميكروباص، وممارسة العادة السرية أمامها، فى مدينة الزقازيق، وقررت جهات التحقيق حبس الطبيب المتهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وناقشت الجهات المختصة 3 من شهود العيان، وانتقلت النيابة إلى مكان ضبط المتهم، وتحفظت على كاميرات المراقبة، وبدأت فى تفريغ الكاميرات، وتبين من خلال الفحص المبدئى أن مشادة وقعت داخل السيارة، وحدثت استغاثة من الفتاة، وصفع شابان الطبيب المتهم على وجهه فور الواقعة.

كما تبين من خلال فحص الصور ظهور آثار لسائل على ملابس الطبيب وقت ضبطه. وتحفظت القوات على الملابس لعرضها على الطب الشرعى، وتحفظت على كاميرات المراقبة، وأرسلتها إلى الجهات الفنية لفحصها. وأجرت الجهات المختصة مواجهة بين الفتاة والطبيب، وأكدت الفتاة فى التحقيقات أن المتهم كان يجلس بجوارها فى الميكروباص، وشاهدته أثناء ممارسة العادة السرية، ما دفعها للصراخ، والاستغاثة بالسائق وآخرين كانوا يستقلون معها السيارة.

وأصر الطبيب على الإنكار، لكن الشهود أكدوا صحة الواقعة، موضحين أنه اعترف لهم أثناء الإمساك به وقت ارتكابه الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وفى جامعة الزقازيق، التى يعمل المتهم معيداً بها، قال رئيسها، الدكتور عثمان شعلان، إن الجامعة تنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة للبت فى أمر المتهم، مشيراً إلى أنه فى حالة ثبوت إدانته سيحال إلى الشئون القانونية ومجلس التأديب لاتخاذ ما يلزم تجاهه وفقاً للقانون، وقد تصل العقوبة للفصل النهائى. وقال الدكتور أسامة عبدالحى، أمين نقابة الأطباء، لـ«الوطن»، إن الشطب عقوبة الأعمال المنافية لآداب المهنة، ومنها جريمة التحرش.