والد "الطبيب" المتهم بفعل فاضح في الشرقية: "ابني بريء.. ومستقبله هيضيع"

قال "م. ع"، 59 عامًا صيدلي، والد الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح في ميكروباص بالشرقية، إنه لم يستوعب الاتهام الذي تم توجيهه لابنه، خاصة أنه حرص على تربيته وأشقائه تربية "حسنة" منذ صغرهم.

وأضاف الأب في تصريح لـ "الوطن": "ابني بريء .. طوال حياتي لم أتلق أي شكوى من ابني.. لم يتشاجر يوما ولم يتهمه أحد بأي فعل مخل وكان دائما مثالا للالتزام ومتفوقًا دراسيًا وحافظ لكتاب الله ولم يهتم سوى بعلمه ودراسته".

وأكمل : "ابني عمل في 3 مستشفيات، الزقازيق الجامعي ومستشفى الإبراهيمية ومستشفى خاص، وطوال سنوات عمله لم يشكو منه أحد.. ابني يعمل من 8 صباحًا حتى 8 مساءَ في الاستقبال ثم يقوم بمتابعة المرضى في 3 طوابق ثم العناية المركزة وطوال هذه الساعات لم يركز إلا في عمله ولم يشكو منه حتى المرضى".

وتابع: "نحن نقيم في قرية "ريفية" والقرى الريفية معروفة بتمسك أهلها بالعادات والتقاليد والأخلاق الحسنة، وبعد الواقعة التقيت أسرة الفتاة في النيابة وأكدوا أنه لم يتحرش بها أو يلسمها فلماذا يرتكب مثل هذا الفعل في سيارة أجرة، خاصة أن الميكروباص يوجد به ركاب جهة اليمين واليسار وأمامه". وأردف: "الواقعة بدأت بعد تحرك السرفيس من ميدان المحطة حتى مستشفى المبرة وهي مسافة تستغرق نحو 5 دقائق فكيف سيقوم بهذا الفعل في هذا الوقت القصير ولماذا لم تصوره الفتاة هذا الوضع المخل مثلما صورته أثناء التحفظ عليه؟".

وأشار إلى أنه طلب من والد الفتاة التصالح والتنازل عن المحضر إلا أن الفتاة رفضت التصالح، ومضى قائلا: "ابني مستقبله هيضيع.. أبني برئ". مضيفا أن لديه 3 أبناء آخرين أحدهم مهندس واثنين معاقين وأن ابنه الطبيب هو من يتولى رعاية شقيقيه المعاقين .

كان اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم ثانى الزقازيق بلاغا بقيام طالبة بكلية الطب بجامعة الزقازيق وسائق بالتحفظ على شخص في أحد الشوارع العامة ناحية مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق واتهامه بالقيام بارتكاب فعل غير اخلاقي داخل ميكروباص.