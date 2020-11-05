فيديو.. "أسد" الفيشاوي يواجه "كوبرا" رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على موقع إنستجرام، فيديو له أثناء حمله ثعبان "الكوبرا".

ورد عليه بعد ساعات الفنان أحمد الفيشاوي بفيديو ويقفز من فوقه الأسد، وكتب الفيشاوي "الأسد دا كمان مش متخدر بس كان واكل لحد ما قال يا بس".

اشتعلت الأزمة بين الفنانين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي بعد أن أطلق "رمضان" أغنية بعنوان "يا حبيبي" يسخر فيها من "الفيشاوي" بذكر اسمه.

بداية الأزمة كانت من الفنان أحمد الفيشاوي وقال في تصرح سابق لـ"الوطن"، إنه يُقدم أغنية "نمبر 2" بشكل كوميدي، مضيفاً: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه في مهنتنا لعبة الراب، ولكن أغنيتي لا تتضمن أي شتيمة لرمضان أو إساءة إليه".

وأوضح أنه يستعد لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، حيث سيتولى إخراجه في أولى تجاربه الإخراجية.

وكان رد رمضان عليه خلال حواره في برنامج "The insider"، أنَّه لا أحد يمكنه السخرية من لقب "نمبر وان"، لأنه حلم الجميع.

وتابع: "ماحدش يقدر يتريق على نمبر وان، ده حلم كل إنسان في العالم، أي شخص يتمنى إنه يكون نمبر وان في كل مجال".