بعد ترحيب دول أفريقية بمقترح السيسي.. أهمية إنشاء وحدة لمكافحة الإرهاب

رحبت الدول المشاركة في أعمال الدورة الثالثة عشر للجنة الفنية الأفريقية للدفاع والأمن والسلامة، التي عقدت عن طريق (الفيديو كونفرانس) خلال المدة من 2- 5 نوفمبر 2020، بمقترح رئيس الجمهورية لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة القوة الأفريقية الجاهزة، كما أشاد المجتمعون باعتماد "خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام"، التي اقترحتها مصر خلال المؤتمر السابق.

يأتي ذلك انطلاقا من الاهتمام الذي توليه مصر للعمل الأفريقي المشترك في شتى المجالات، وفى مقدمتها مجالات الدفاع والأمن، واستمرارا للزخم المتولد من الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي 2019 / 2020، الذي تم خلاله استضافة الدورة الثانية عشر للجنة الأفريقية للدفاع والأمن والسلامة في ديسمبر 2019، بالعاصمة الإدارية.

العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي والعسكري، أوضح أن تلك الوحدة ستككون من قوات عسكرية، يتم انتقاء أفرادها من قوات "النخبة"، والتي في أغلب الأوقات تكون من وحدتي المظلات والصاعة، مشيرا إلى أن تلك القوات سيتم تدريبها على العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.

وأضاف راغب لـ"الوطن"، أن مهام تلك الوحدة هي أن تكون على استعداد دائما للتعامل في العمليات العدائية ومكافحة الإرهاب بكافة صوره مثل تحرير الرهائن واقتحام الأوكار الإرهابية والمداهمة وغيرها من العمليات، لافتا أن تلك الوحدة ستعمل بالتعاون مع وحدات فرعية آخرى وهي وحدات المخابرات والاستطلاع.

وتابع الخبير العسكري، أن الدول الأفريقية ستعمل على الاستفادة بخبرة مصر في مكافحة الإرهاب، والمشاركة بقواتها من النخبة، موضحا أن هناك دولا ستساهم بالخبرات والسلاك والتدريب، بحيث تكون منظومة متكاملة داخل القارة تهدف للتصدي والتعامل مع أي حدث إرهابي.

وأكد راغب، أن تلك الوحدة ستعمل على الحد من انتشار العمليات الإرهابية داخل القارة، وذلك من خلال التعاون في المجال الاستخباراتي، بالإضافة إلى تواجد قوات عسكرية مدربة لمكافحة والتعامل مع الإرهاب.