"الأفريقية للدفاع" ترحب بمقترح السيسي بإنشاء وحدة لـ"مكافحة الإرهاب"

شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة بوفد مشترك من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية، في أعمال الدورة الثالثة عشر للجنة الفنية الأفريقية للدفاع والأمن والسلامة، التي عقدت عن طريق (الفيديو كونفرانس) خلال المدة من 2- 5 نوفمبر 2020، وتم خلال هذا الاجتماع، اتخاذ العديد من القرارات التي تختص بالأمن والسلم الإفريقي، مثل "مبادرة إسكات البنادق"- "عقيدة عمليات الاتحاد الأفريقي لدعم السلام بالقارة".

يأتي ذلك انطلاقا من الاهتمام الذي توليه مصر للعمل الأفريقي المشترك في شتى المجالات، وفى مقدمتها مجالات الدفاع والأمن، واستمرارا للزخم المتولد من الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي 2019 / 2020، الذي تم خلاله استضافة الدورة الثانية عشر للجنة الأفريقية للدفاع والأمن والسلامة في ديسمبر 2019، بالعاصمة الإدارية.

ورحب المشاركون، بمقترح رئيس الجمهورية لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة القوة الأفريقية الجاهزة، كما أشاد المجتمعون باعتماد "خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام"، التي اقترحتها مصر خلال المؤتمر السابق.

وتواصل جمهورية مصر العربية، جهودها لدعم الأمن والاستقرار في أفريقيا.