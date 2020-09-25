مكافحة الإرهاب الفرنسية تفتح تحقيقا في حادث طعن "شارلي إيبدو"

فتحت شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية، اليوم، تحقيقا في حادث الطعن الذي وقع بالقرب من المكاتب السابقة لصحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية في وسط العاصمة باريس.

وذكر راديو فرنسا الدولي أن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس قطع زيارته لشمال العاصمة باريس من أجل التوجه إلى مركز الأزمات بوزارة الداخلية لمتابعة تطورات الحادث.

فيما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن الشرطة قولها إنه تم اعتقال شخصين للاشتباه في ارتكابهما الحادث، مشيرة إلى أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة.

أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم، اثنين من المشتبه بهم في تنفيذ عملية طعن بالسكين قرب المقر القديم لصحيفة "شارلي إيبدو" في العاصمة الفرنسية باريس، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص اثنين منهم في حالة حرجة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوقفت الشرطة "مشتبها به" على مقربة من ساحة الباستيل في باريس بعد الهجوم بالسكين، بعدما كانت قد أفادت في مرحلة أولى عن مشتبه بهما اثنين فارين، أوضح مركز الشرطة أن شخصا منفردا نفذ الاعتداء، ووصل وزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى مكان الحادث، فيما عاد رئيس الوزراء جان كاستكس على وجه السرعة إلى العاصمة باريس لفتح غرفة الطوارئ لمراقبة الوضع.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن منفذ الهجوم كان مسلحا بساطور وغادر المكان بالمترو في شارع ريتشارد لونوار.كما عثرت القوات في موقع الحادث على طرد مشبوه، لكن مصادر بالشرطة قالت إنه "لا أثر لمواد ناسفة في اللفافة المريبة".

في رسالة مفتوحة نشرت، الأربعاء الماضي، دعت 100 وسيلة إعلامية فرنسية إلى التعبئة والحشد من أجل الدفاع عن حرية التعبير في البلاد إثر تلقي صحيفة "شارلي إيبدو" مجددا تهديدات من تنظيم القاعدة على خلفية إعادة نشر رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، فيما تستمر محاكمة المشتبه بتنفيذهم الهجوم على الصحيفة الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا في 7 يناير 2015.