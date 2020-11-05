أحمد فهمي لـ"وش تاني": "حاسس إني هموت صغير.. وبخاف من كسرة المرض"

حل النجم أحمد فهمي، ضيفا مساء اليوم الخميس، على برنامج "وش تاني"، الذي يقدمه الزميل خالد فرج عبر موقع "الوطن"، وقناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

وكشف فهمي، عن شعوره الدائم بأنه سيموت في شبابه، مضيفا: "مش بخاف من الموت خالص، لكن بخاف من المرض، وأتعاطف مع أي مريض بسبب ألم المرض وكسرته، التي لا أتمنى لأحد أن يراها، ولكن الموت لا أخشاه، لأنني سأكون حينها بين إيدين ربنا، اللي مفيش أرحم منه".

وأكد فهمي، أنه يتعامل بـ"وش" واحد في حياته، مع أي شخص، لأنه لا يجد مبررا للتعامل "بوشين" مع الغير، مشيرا إلى أن زوجته النجمة هنا الزاهد، تشبهه في هذه الجزئية، لأنها إنسانة تلقائية ومحبة لمن حولها، وهي السمات التي أوقعته في غرامها، بحسب قوله.

وفي سياق مختلف، يستأنف فهمي تصوير فيلمه الجديد "دماغ عالية" خلال الفترة المقبلة، الذي كان يحمل اسم "السقوط في حلم سوسن"، خلال الفترة الماضية.

ويشارك في بطولة الفيلم روبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد وخالد أنور، من إخراج أحمد الجندي.

وتعاقد فهمي على بطولة مسلسل جديد من المحتمل عرضه في دراما رمضان 2021، حيث يفاضل حاليا، بين عدد من السيناريوهات أقربها مسلسل بعنوان "الكابيتانو"، وتتوقف جزئية توقيت العرض على موعد انتهائه من تصوير فيلمه "دماغ عالية"، وذلك حسبما اتفق مع شركة "سينرجي"، الجهة المنتجة للمسلسل.

وعلي الجانب الآخر، انتهى فهمي من تصوير دوره في فيلم "العارف"، الذي يشاركه بطولته النجم أحمد عز، والمقرر عرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل، ويشاركهما البطولة محمود حميدة، مصطفى خاطر، ركين سعد، كارمن بصيبص، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.