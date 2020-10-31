أحمد فهمي: كريم أخويا طول عمره متدلع أكتر مني عشان شكله أحلى

داعب الفنان أحمد فهمي، الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، ببرنامجها "لايف من الدوبليكس"، عبر شاشة "ON"، وذلك في الحلقة الثانية من برنامجها بالموسم الجديد، إذ طلبت منه أن يكون صريحًا، ورد عليها قائلًا: "يا رب البرنامج ميتوقفش".

وقال "فهمي"، إن اسمه الحقيقي هو أحمد محمد محمد فهمي عبدالوهاب، لتسأله أبلة فاهيتا عن سر عدم تسميته بـ"أحمد عبدالوهاب" بدلًا من "أحمد فهمي" الذي يتطابق مع اسم احمد فهمي مغني فرقة واما، ورد عليها قائلًا: "ساعدني شوية وكان عامل اسم قبلي وقلت أطلع أحك فيه شوية".

وأضاف، أنه سيتم عامه الأربعين في 6 نوفمبر المقبل، لتسخر منه أبلة فاهيتا بقولها: "دي بداية النهاية"، مشيرًا إلى أنه يرتدي جوارب مقاسها 42، لافتًا إلى أنه لا يعلم فصيلة دمه على وجه التحديد.

وتابع: "كريم أخويا شكله أحلى وعشان كده طول عمره متدلع أكتر مني، وكنت بترفد من المدرسة كتير وكنت بنزل أروح عشان بخاف من أمي، مكنش فيه بنات بس كنت بحب أهزر لأني كنت بذاكر في البيت وعندي كبت ولما كنت بروح المدرسة ناظرة المدرسة كانت أمريكية ومكنتش بتحبني وبتطردني، وفي أول يوم كنت رايح ماتش مصر والمغرب فسرقت العلم وعرفت وطردتني".