بسمة تعلن إصابتها بفيروس كورونا: اقتربت من مرحلة الشفاء

أعلنت الفنانة بسمة إصابتها بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي أجرتها عقب عودتها من مدينة الجونة إيجابية.

وقالت بسمة، لـ "الوطن"، إنها أبلغت نبأ إصابتها لكل من تتعامل معهم بشكل دائم، وكذلك لمن خالطتهم في مهرجان الجونة السينمائي، مضيفة أن الأعراض التي ظهرت عليها بسيطة وتشبه أعراض البرد العادي.

وتابعت: اقتربت من مرحلة الشفاء بعد عودتي من الجونة الثلاثاء قبل الماضي، وعزلت نفسي منذ ذلك الحين.

وشاركت بسمة في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي التي اختتمت، الجمعة الماضية، داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وشهدت منح الفنان خالد الصاوي جائزة الإنجاز الإبداعي تقديراً لمسيرته السينمائية الحافلة بالعديد من الأعمال المميزة.

تنتظر الفنانة بسمة عرض فيلمها الأخير "قبل الأربعين" بعد انتهاء تصوير العمل الشهر الماضي، مع المخرج معتز حسام.

تدور أحداث الفيلم في إطار الرعب النفسي، وتجسد دور طبيبة نفسية متزوجة من الفنان إيهاب فهمي.

"قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، هالة فاخر، محمد علي رزق، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم، ومن إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبره، ومدير تنفيذي محمد كامل، ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح، ومن سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

وكانت الفنانة زينب غريب قد كشفت عن إصابتها بفيروس "كورونا" عبر خاصية "ستوري" بتطبيق "انستجرام"، وذلك بعد عودتها من مدينة الجونة عقب حضورها لفعاليات الدورة الرابعة.

وكتبت غريب: "نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".