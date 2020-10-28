بسمة وهبة لـ"الوطن": عانيت من نزيف بالمعدة.. وانتصرت على سرطان الثدي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها عانت من متاعب صحية بالمعدة أدت إلى نزيف حاد بها، مما دفعها للسفر إلى لندن خلال الفترة الماضية للعرض على الطبيب، موضحة أنها كانت مريضة بسرطان الثدي في وقت سابق، وحاليا عولجت منه وتحرص على تناول أدوية لمنع نشاط الخلايا السرطانية مرة أخرى.

وأشارت وهبة لـ"الوطن" إنها تجهز لمبادرة لمصابات مرض سرطان الثدي في دولة الإمارات الشقيقة مع وفاء خليفة الكاتبة السعودية سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، وسوف تحكي فيه بداية إصابتها بمرض سرطان الثدي وكيف تغلبت واجتازت هذا المرض اللعين، مشيرة إلى أنها لا تخجل من مرضها بل واجهته بقوة وشراسة أكثر منه.

وتابعت: "أنا أعتبر نفسي امراة حديدية، لقد واجهت السرطان كما يواجه الجندي العدو في الحرب".

بسمة وهبة: الدكتور في لندن خاف عليا من عمل منظار بسبب "السرطان"

وأضافت وهبة، أنها دعت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، السيدات من المصابات بسرطان الثدي في دولة الإمارات، التواصل معها من خلال رسائل الخاص على إنستجرام، لحضور المبادرة، أو إرسال أي تجربة لهم ليتم عرضها في المبادرة.

وأوضحت وهبة، أنها كانت تعاني من مشكلة صحية في المعدة منذ فترة طويلة، وسافرت على إثرها للولايات المتحدة الأمريكية، وتم علاجها هناك، ثم عادت إليها الأعراض مرة ثانية وسافرت إلى لندن بسبب حدوث نزيف حاد، وكانت تقضي إجازتها في الساحل الشمالي، وبعد حدوث النزيف اضطرت إلى السفر في رحلة علاج طويلة استمرت حتى الآن إلى 6 أشهر.

وأكدت وهبة، أن الطبيب المعالج لها في لندن والطبيب أكد لها أنه لا يريد منظار، خوفا عليها، وكتب بعض الأدوية بشكل مبدئي حتى يرى ما إذا كانت حالتها الصحية سوف تتحسن أم لا، وبعد فترة من العلاج تحسنت حالتها الصحية بالأدوية

وهبة: استخدم علاج للهرمونات لتقليل نشاط الخلايا السرطانية

وذكرت وهبة، أنها أجرت عملية في معدتها أشبه بالحقن، حتى لا تنتشر الخلايا السرطانية في جسدها، مرة ثانية، مشيرة إلى أنها تتابع مع طبيب الأورام، بسبب بعض الهرمونات النشطة وهذا غير جيد لحالتها الصحية، وأنها مستمر بتناول الأدوية التي تقلل من نشاط الهرمونات دي ماتبقاش نشطة، لأن نشاط الهرمونات يساعد على نشاط الخلايا السرطانية وأبلغت الطبيب بعودتها إلى مصر، "زهقت من وجودي في لندن".

وتابعت وهبة، أن فترة وجودها في لندن كانت مشتاقة العودة إلى الوطن، "كنت أشعر بحالة زهق قوي، عندما خرجت من المستشفى، واقترحت على الطبيب المعالج أن أعود إلى مصر بعد انتهاء كل التحاليل، وإذا شعرت بتعب مرة ثانية سوف تعود إلى لندن، وكنت متأكدة إني هكون بخير في مصر".