"وجدناه عاريا في البرد".. إنقاذ رضيع ملقى على قارعة الطريق في الدقهلية

"عثرنا علي الطفل بدون ملابس، وملقي علي الأرض" هكذا روى علي الشربيني، أحد سكان بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، تفاصيل عثوره علي طفل حديث الولادة بطريق "اليوسيفية – طلمبات بني عبيد" مشيرًا إلى أن العناية الإلهية أنقذته من الدهس تحت عجلات السيارات ومن فتك الكلاب الضالة.

وقال الشربيني لـ"الوطن": "زوج خالتي وعمال كبس قش الأرز كانوا يسيرون علي الطريق ليلا، وسمعوا صوت الطفل يبكي وبالإقتراب من مصدر الصوت، وجدوا طفل حي عاريا تمام، بدون أي ملابس في البرد، وأخذوه معهم، وبمجرد علمي بما حدث، أخذت الطفل وتوجهت به لطبيب وجري الكشف عليه، وأحضرنا له ملابس وبعد ذلك توجهنا للمستشفى وأبلغنا الشرطة" .

وأضاف أن مركز الشرطة عرضه على النيابة العامة بدكرنس فقررت عرض الطفل علي مفتش الصحة ببني عبيد، وبعدها توجه إلي حضانة مستشفى دكرنس العام لإيداعه بها لحين نقله إلي إحدى دور الرعاية، وأشار إلي تلقيه اتصال من رجل وزوجته طلبوا تبني الطفل، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتًا إلى أن تسمية الطفل باسم "خالد".

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بني عبيد بورود بلاغًا من عدد من المواطنين بالعثور علي طفل رضيع ملقى علي الطريق " اليوسيفية – طلمبات بني عبيد" وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبالعرض علي النيابة العامة، أمرت بإيداع الطفل في حضانة مستشفى دكرنس تمهيدًا لتسليمه إحدى دور الرعاية الصحية، والبحث والتحري من المستشفيات في المركز والمراكز المجاورة عما إذا كان هناك حالات ولادة مطابقة لمثل هذه الحالة من عدمه، والاستعلام عن حدوث حالات خطف من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.