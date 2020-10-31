افتكروه مخطوف.. العثور على طفل رضيع داخل حقيبة بالبحيرة

عثر أهالي قرية خضر التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم، على طفل حديث الولادة موجود داخل شنطة أطفال بمدخل أحد منازل القرية، جرى التحفظ عليه وإبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد عثور عدد من الأهالي على طفل رضيع حديث الولادة داخل شنطة أطفال، يرتدي كامل ملابسه، ولا تظهر عليه أي آثار إهمال.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، لمعرفة أهلية الطفل وسبب إلقاءه أمام أحد المنازل بالقرية، وقال شهود عيان بالقرية أنهم انتبهوا على صوت بكاء طفل رضيع، وظن الجميع أنه مخطوف من والدته، حيث إنه يرتدي ملابس تدل على الاهتمام به، وهو ما دفعهم بإذاعة الخبر بين جميع سكان القرية، ولم يستدل على أهليته بذات القرية.

جرى اتخاذ إجراءات النشر عن الطفل بأوصافه، وتحرير محضر بالواقعة، وقال الأهالي في بلاغهم: "لقيناه مرمى في مدخل عمارة وشكله مخطوف".

أُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.