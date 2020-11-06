وزير الاتصالات يفتتح الدورة السادسة لمؤتمر "تكني ساميت" غدا

تنطلق غدا السبت، الدورة السادسة من معرض ومؤتمر "تكني ساميت" الذي يعقد في الفترة من 7-9 نوفمبر الجارى بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية وبحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الاتصالات فعاليات الدورة الجديدة، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر المتوسط ورئيس غرفة الإسكندرية، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

وأكد المهندس إبراهيم العربي، على أهمية هذا الحدث خاصة مع الموجة الثانية من جائحة كورونا حيث ثبتت أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية والشمول المالي كأساس لاستمرار الأعمال وسير عجلة الاقتصاد، الأمر الذى تجلى بظهور العديد من المبادرات ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى يدعمها الاتحاد محليا ودوليا.

وأشاد "العربى"، بالتعاون المتميز مع وزارة الاتصالات، سواء فى إنشاء مراكز التميز بالغرف، أو شبكة المعلومات التى تربط الغرف ببعضها، ورقمنة أعمال الغرف، والمبنى الذكي الجديد للاتحاد، بخلاف عشرات المبادرات التى يتم تنفيذها من خلال عشرات البروتوكولات لدعم منتسبى الغرف العاملين بالقطاع.

وأشار إلى أن الاتحاد لا يدخر وسعا فى دعم هذا القطاع الواعد سواء محليا، أو بالترويج لخدماته دوليا من خلال غرفة المشتركة والغرف العربية المشتركة بالقارات الأربع واتحاد الغرف الأفريقية الذى ترأسه مصر إلى جانب اتحادات الغرف العربية والإسلامية.

من حانبه أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة تحرص على المشاركة بهذه الفعاليات ورعايتها، وذلك لما للمؤتمر من أهمية كبرى للشركات الأعضاء بالشعبة، وكذلك الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث تناقش القمة مجموعة من القضايا المهمة والتي تحظي باهتمام الدولة في الوقت الراهن ومنها التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النقدية ، مشيرا أن عدد المتحدثين يصل لأكثر من 200 متحدث من بينهم شخصيات محلية وعالمية وممثلون عن شركات مثل مايكروسوفت وإكسا وإنرشيا وإيفا فارما وبيسيكو وسواري فنشرز لرأس المال المخاطر، فضلا عن رئيس الاتحاد الأوروبي للمستثمرين الملائكيين، ومن المتوقع أن يصل إجمالى الحضور فعليا وافتراضيًا إلى 10 آلاف شخص.

وتهدف القمة هذا العام إلى تسليط الضوء على كيفية الاستثمار فى الشركات الناشئة وتحديد الفرص الواعدة فى القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاطرتحت رعاية الوكالة الألمانية وبمشاركة 9 دول من مجموعة مستثمري البحر المتوسط ، إلى جانب مشاركة قرابة 20 صندوق استثمار.

وأشار إلى أن دورة 2020 تتضمن عقد 4 مسابقات منها"start up welcome " الفائز خلالها سيقوم بالسفر إلى مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية وإتاحة فرصة استثمار بقيمة مليون دولار، إلى جانب مسابقة مُسرعة الأعمال فى مركز الإبداع التكنولوجي التابع لوزارة الاتصالات، ومسابقة أخرى تنظمها سفارة السويد للشركات الناشئة العاملة فى الحلول الطبية، بينما تطلق شركة أكسا مسابقة رابعة لتمكين رواد الأعمال فى القطاع الطبي أيضا من السفر إلى فرنسا.