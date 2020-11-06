صورتين للمريض.. إجراءات الحصول على تصاريح السفر المجاني لمرضى السرطان

دائما ما تسعى الدولة لتخفيف العبء على المواطنين، وتحديدًا أصحاب الأمراض الذين يتنقلون من محافظة إلى أخرى، بحثًا عن العلاج كمرضى السرطان، وهو ما وفرته هيئة السكك الحديدية من خلال تصاريح السفر المميكنة لمرضى الأورام السرطانية، ومرافقيهم بالمجان طوال فترة العلاج.

وتستخدم هذه الكروت في القطارات الطويلة التي تعمل بين المحافظات من الإسكندرية وحتى أسوان، على أن يجدد الكارت مع تجديد العلاج الخاص بالمريض.

وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي إجراءات استخراج تصريح السفر المميكن لمرضى الأورام.

الأوراق المطلوبة

1- استخراج خطاب موجه ومعتمد من مركز العلاج.

2- التوجه للهيئة مع ضرورة إحضار:

أ- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمريض.

ب- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

ج- صورتين شخصيتين للمريض لوضعها على الكارت.

يذكر أن التصاريح المجانية للتنقل يتم استخراجها حتى الدرجة الثانية المكيفة، من محل إقامة المرضى حتى مراكز العلاج، كما تسمح البطاقة المجانية للمريض باصطحاب مرافق واحد له، في نفس القطار وبذات الدرجة، إذا كانت حالة المريض تستدعي وجود مرافق له.

ووفقا للهيئة، فإن تلك التصاريح تصرف من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات قطاع المسافات الطويلة بمجمع السكة الحديد بالدور الرابع.

كما تتم إتاحة الحجز وصرف التذاكر في المحطات قبل السفر على القطارات المكيفه قبل السفر بخمسة عشر يوما وذلك بموجب تصريح السفر المستخرج للمريض والمرافق إن وجد.

مبادرة للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان

وكان قد دشنت عدد من فنادق محافظة الأقصر، مطلع العام الجاري، مبادرة للتبرع بالدم لصالح المرضى داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة.

وانطلقت المبادرة من أحد المنتجعات السياحية الكبرى بالأقصر، التي حفزت المتبرعين، بإعطائهم يوم راحة وكرمتهم تقديرا على مشاركتهم في المبادرة وتبرعهم لصالح المرضى.