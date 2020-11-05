الاثنين.. طرح كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي في مكاتب البريد

تستقبل مكاتب البريد الاثنين، لكل المواطنين الراغبين في الحصول كراسات الشروط الجديدة، التي بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري في طرحها، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات.

بعد أن تنتهى المدة المحددة للحصول عليها، من قبل متحدي الإعاقة، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر المقبل، بحسب مصادر بالهيئة القومية للبريد.

ويتم شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز، التي تبدأ من 12.5 ألف للوحدة الـ75 مترا، و15.5 ألف للوحدة الـ90 مترا، في مكاتب البريد الموجود داخل المحافظات التي تتواجد بها الوحدات.

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي، فهي تتواجد بمدن "بدر- حدائق أكتوبر- أكتوبر الجديدة- 15 مايو- العاشر من رمضان- العبور الجديدة-السادات- المنيا الجديدة- ملوى الجديدة- أسوان الجديدة- قنا الجديدة- سوهاج الجديدة".

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودي ومتوسطي الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى 14 مدينة جديدة، موضحا أنه يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز.

وأوضح أن طرح هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين فى تملك المسكن الخاص بهم.