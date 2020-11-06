نسمة عبدالعزيز تبكي على الهواء: "عشت فترة صعبة"

قالت الفنانة نسمة عبدالعزيز، عازفة آلة الماريمبا، إنها تحب العزف في كل حالاتها النفسية، سواء حزينة أو سعيدة، مؤكدة أنها عاشت فترة صعبة، وكانت بعيدة عن العزف.

وتابعت "عبدالعزيز"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس: "أنا لو زعلانة بحب أعزف، ولو مبسوطة برضو، وعشت فترة صعبة، في أولها كانت ناس كتير جدا بتسأل، وبعد شوية الموضوع بيطول، اللي بيفضلوا معاكي اللي بيحبوكي بجد، ومش عايزين حاجة غير أنهم بيحبوكي".

ولم تتمالك الفنانة نفسها، وبكت وهي تقول: "علشان كدة اتعلمت إن الحب قيمة مش طبيعية، ولما تلاقي حد طيب وبيحبك يبقى فعلا يستاهل".

وأشارت إلى أن كثيرون يتعرضون لمشاكل، ثم يقومون مرة أخرى، وكونها موجودة في البرنامج، وقامت من أزمتها فهذه نعمة، وهذه الأزمة استمرت لمدة سنة، والعملية الجراحية أثرت على يدها، ولم تستطع العزف.

ووجهت رسالة إلى المتابعين، وقالت: "بقول للناس إن الأمل في كرم ربنا حلو، ووجود ناس قريبين يسندوكم دول نعمة من عند ربنا، وأنا دايما أملي في ربنا، وكنت لما بشوف النهار، بيكون عندي أمل، وبحس إنه فيه خير، والنسا بيقولولي: (انتي مش بتزعلي خالص!) لكن أنا برد عليهم وأقولهم أنا بزعل، وبيكون عندي مشاكل، ولكن الناس مالهمش علاقة ومش محتاجين منك غير ابتسامتك، وانتي ممكن بكرا تبقى كويسة لكنه هو هيتأثر".