ترامب: هناك صناديق ظهرت فجأة ولم يسمحوا لمراقبينا بالحضور والمراقبة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الديموقراطيين حصلوا على دعم كبير من الصيدليات والشركات الصيدلانية الكبرى ووسائل الإعلام، "اعتقد أنكم تعرفون الآن أن استطلاعات الرأي كانت للتدخل في الانتخابات وتوجيهها من أجل أجندات معينة وأن هذا لم ينجح".

ووصف "ترامب"، استطلاعات الرأي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للتعليق على الانتخابات الرئاسية، بأنها زائفة وكانت تريد أن تخلق وهمًا بأن هناك زخما يصب في مصلحة "بايدن"، وذلك تبين أنه "خاطئ وهم جمعوا الكثير من الأموال من أجل أن يذبحوا الموجة الحمراء، وأن هذا انقلب عليهم"، على حسب قوله.

وتابع: "نحن فزنا على جو بايدن بـ 5 نقاط في فلوريدا وأنا فزت بفلوريدا بسهولة شديدة، لذلك هم كانوا يتحدثون عن خسارة فلوريدا بهامش كبير وبفوز كاسح، والذي حصل هو العكس، وكذلك أنا فزت بـ 4 نقاط في أوهايو وبسهولة، وهم كانوا يتحدثون عن الفوز بنقطتين".

واستطرد: "واشنطن بوست كانت تتحدث عن أن ولاية ويسوكنسن سيفوزون بها بـ 17 نقطة، وهذا لم يحدث وهم يعرفون أنهم يكذبون ويوهمون الشعب ويفعلون ذلك عن قصد".

وكشف "ترامب" عن بعض أوجه الفساد في الانتخابات، من وجهة نظره قائلًا: "المشاركة مكثفة في هذه الولايات وبالنسبة للدعاوي التي رفعناها في هذه الولايات كان هناك أعداد من الصناديق ظهرت فجأة وبشكل غير مبرر وهم لم يسمحوا للمراقبين من الحزب الجمهوري أن يحضروا ويراقبوا وعندما سمحوا للبعض كانوا يقومون ببعض أعمال التشويش والعرقلة وإبقاء بعض المراقبين خارج المراكز".