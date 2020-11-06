ترامب: هناك العديد من المخالفات في العمليات الانتخابية وهي غير منصفة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الانتخابات الأمريكية شهدت العديد من الاختلالات والمخالفات بشكل عام، وهذا يظهر أن هذه العمليات غير منصفة.

ووصف "ترامب"، التصويت بالبريد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للتعليق على الانتخابات الرئاسية، بأنه "نظام فاسد ويجعل الناس يمارسون الفساد حتى لو لم يكونوا كذلك وهذا سهل"، متسائلًا: "نريد أن نعرف ما هي الأشياء التي حدثت وهم كانوا يرون أن المراكز التي فيها نسبة أصوات أقل لهم ليتدخلون".

وأضاف: "نحن نتقدم في كارولينا الشمالية بأعداد كبيرة من الأصوات ونتقدم بشكل مهم والآن هم يجعلون بعض الصناديق والأصوات تتدفق فجاة ولا نعرف من أين تأتي ويريدون أن يصب هذا في مصلحة الديموقراطيين".

وتابع: "نحن تفوقنا بـ 700 ألف صوت في بنسلفاينا وهم حولوا هذا الفارق الشاسع ليرجعوه إلى 90 ألف صوت، ولا يريدون أن يكون لدينا مراقبون في تلك الولايات إلى أن قال القاضي إنه يجب أن يسمح لمراقبينا وملاحظينا ونحن نريد أن نتيح لمراقبنا وملاحظينا أن يحضروا كل عمليات العد والفرز وسنراقب ما يحدث عندما يقوموا بجدولة الأصوات المفرزة".

واستطرد: "كذلك نحن في جورجيا فزنا بهامش كبير ونتقدم وذلك ب300 ألف في جوروجيا، وهذا الفارق الشاسع لـ 300 ألف يتحول إلى فارق ضئيل إلى ربما رقم صغير في جورجيا، ونحن في جورجيا لدينا الكثير من الملاحظات هناك توقف حدث في 4 ساعات عن العد والفرز".

وأشار "ترامب" إلى أن الديموقراطيين هم الذين يديرون العد في جوروجيا قالئلا "نحن أيضًا في ميتشجان كنا نتقدم وفي ويسكونسن كنا نبلي بلاء حسنا وتلك المنجزات والمكاسب التي كنا نحققها قلبت كأريزونا" مشددًا "علينا أن نواصل التقدم ونصل لنسبة 55%".