ترامب: هناك عملية تزوير تحدث وأبعدوا مراقبينا عن الفرز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يسمح للفساد أن يسرق هذه الانتخابات، ولن يسمح بإسكات الناخبين، مؤكدا أن "هذه الأصوات المصنوعة التي تظهر فجأة هي أمر غير مسبوق، وأن نقول أن هناك من يرسل أشياء للمراكز وهذا أمر غير مسبوق".

وقال "ترامب"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للتعليق على الانتخابات الرئاسية، أن هناك من يتواصل معهم بروح محبة وداعمة ومشجعة ويعبرون عن دعمهم لنا لأنهم يرون ما يحدث.

وشدد "ترامب"، على "أن هناك الكثير من الأشياء التي وثقت وسنتشاركها معكم قريبا لنظهر لكم أنهم يزورون الانتخابات ويريدون سرقتها"، مضيفًا: "ففلاديفيا من بين أكثر الأماكن فسادًا في دولتنا في هذا السياق وبطبيعة الحال نحن نتحدث عن سباق رئاسي مهم، وفي بنسلفانيا رأينا تلك المحاولة القضائية لمنع ملاحظينا ومراقبينا ونحن فزنا بالقضية ولكن هم لا يريدون أن يروا أي مراقب أو ملاحظ جمهوري يراقبهم ويلاحظهم وهم يعدون الأصوات، وهذا يجعلنا نقول أنه ليس هناك سبب وجيه لمنع ملاحظينا من مراقبة هذه العملية، لأنه إذا كانت هذه العملية مرت بشكل سليم ما كان عليهم أن يمنعوهم".

وأضاف: "يبدو أن هناك عملية تزوير تحدث وفي بعض الحالات طلبوا من ملاحظينا الجمهوريين أن يبتعدوا لأمتار عديدة وبحيث تعذر عليهم المشاهدة، إلا إذا استخدموا مناظير أوبعض التليسكوبات، وهذا أمر مثير للسخرية"، مؤكدًا أن هناك مخالفة عديدة حدثت في عملية الانتخابات.

وتابع: "في يوم الانتخاب قلت إنه يجب أن نعرف النتيجة ويجب أن تظهر النتائج في يوم الانتخاب ولم يفعلوا ذلك".

واستطرد: "الديموقراطيون أدركوا يقينا أنهم لن يفوزوا بشكل عادي في هذه الانتخابات، لذلك لجأوا للفساد والتزوير في عدد من الولايات، وجعلوا خدمة البريد ترسل مئات الملايين من البطاقات للتصويت، وأنا كنت أحذر من هذه الأمور وأنا شاهدت الكثير من الانتخابات، والآن في هذه الانتخابات أرسلت مئات الملايين من الأصوات غير المطلوبة التي لم يطلبها الناخبون الأمريكيون وهذه أول مرة في تاريخ أمريكا".