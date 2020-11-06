يعادل 500 ألف جنيه شهريا.. تعرف على راتب ومعاش رئيس أمريكا

منافسة شديدة بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديموقراطي جو بايدن، من أجل أن يبقى الأول على كرسي البيت الأبيض وأن يصل الثاني للمنصب الذي شغل كرسي نائبه من قبل.

ويسأل البعض عن راتب ومميزات منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ينفق البعض المليارات من أجل الوصول إليه.

"الوطن"، ترصد لكم راتب الرئيس الأمريكي حسبما نشرت بعض وسائل الإعلام العالمية كما يلي:

يبلغ راتب الرئيس الأمريكي 400 ألف دولار سنويًا خاضعة للضرائب، وذلك منذ أن رفعه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، وهو ما يعادل قرابة 6 ملايين جنيه مصري سنويًا، "500 ألف جنيه في الشهر".

يحصل الرئيس الأمريكي على 50 ألف دولار سنويًا لمصاريف الطعام من غير مطبخ الرئاسة ولتنظيف الملابس.

كما يحصل على مبلغ 100 ألف دولار كميزانية للسفر ويحصل على 19 ألف دولار سنويًا كميزانية للترفيه.

ويقيم خلال فترة رئاسته في البيت الأبيض ويمنح 100 ألف دولار لتغيير الديكور والأثاث ليشعر أنه في بيته ويٌمنح بيتا ريفيا في ولاية وميلد.

كما يستخدم الرئيس الأمريكي خلال فترة ولايته سيارة الوحش والطائرة العملاقة والهليوكوبتر الرئاسية.

يحصل الرئيس على معاش بعد تقاعده مدى الحياة يصل لـ210 آلاف دولار سنويًا، وعند وفاته تتحمل الحكومة الأمريكية نفقات الجنائز الرئاسية، حيث تقام جنازة رسمية له وتحصل أرملته على جزء من معاشه عند وفاته بواقع 22 ألف دولار سنويا.

ويتمتع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته طوال حياته بخدمة الحماية السرية هو وأفراد أسرته من النساء والأطفال القُصر.