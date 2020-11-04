ريمونتادا ترامب.. سر تفوق الرئيس الأمريكي بالانتخابات بعد منتصف الليل

قد تخالف النتائج الأولى للانتخابات، الواقع في الكثير من الأحيان، وهو ما تعرض له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لاختيار الرئيس رقم 46 للبلاد، منذ غلق باب التصويت مساء أمس.

خلال مراحل الفرز الأولى لبعض الولايات، أظهرت النتائج تقدم منافسه السيناتور الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، وحتى الآن أعلنت النتائج الأولية لنحو 42 ولاية، بينما ما زال ينتظر استكمال فرز الأصوات التي تمت بواسطة البريد في عدد من الولايات، إذ أظهرت آخر نتيجة 238 صوتا لبايدن في المجمع الانتخابي مقابل 213 لترامب.

وفي الساعات الأولى من مساء أمس، أظهرت النتائج الأولية، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بواقع نحو 235 مقابل 213 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وما زال يتم فرز الولايات الحاسمة للنتائج، منها جورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن، حيث عدد الأصوات في كل منها هو 16 و15 و20 و16 و10 على الترتيب، ويجب على الفائز بمنصب الرئيس الحصول على 270 صوتا على الأقل من مجموع أصوات المجمع الانتخابي.

اختلاف التوقيت بين الولايات ساعد ترامب في حصد الأصوات

وبعد منتصف الليل، بعد فرز أكبر عدد من الأصوات، لاختلاف التوقيت بين الولايات الأمريكية، عاد ترامب بقوة لحصد الأصوات، ما أطلق عليه البعض لفظ "ريمونتادا" الرياضي الإسباني الذي يعني الفريق الذي يحقق الفوز بعد التأخر في النتيجة، إذ إنّه بعد فرز نحو 93% من الأصوات في جورجيا، جاءت النتيجة 50.7% لترامب مقابل 48.1% لبايدن، وأيضا في كارولينا الشمالية، إذ حققت 50.1% لترامب مقابل 48.7% لبايدن، إضافة إلى ويسكنسون التي جاء فيها 51.3% لترامب مقابل 47.2% لبايدن.

بينما في بنسلفانيا، فلم يتم سوى فرز 64% من الأصوات، وتقدم فيها ترامب على بايدن 56.3% مقابل 42.5% لبايدن، إضافة لولاية ميشيجان التي حصل فيها ترامب على 53.3% مقابل 45.1% لبايدن، فيما تنتظر نتائح الولايتين اللتين قد تحسمان السباق نحو البيت الأبيض ستكونان بنسلفانيا وميشيغان، ويتوقع فوز ترامب فيهم.

ترامب يعلن الفوز.. وبايدن واثق من النصر

ومع استمرار فرز الأصوات، خرج المتنافسين الأكبر ليؤكد كل منهم فوزه في الانتخابات، رغم استمرار فرز الأصوات وعدم الانتهاء من جميع خطواتها، وأكد الرئيس دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي في تويتر، أنّه "متقدم بقوة في الانتخابات"، معربا عن رفضه لمحاولة الحزب الديمقراطي "سرقة الانتخابات".

وخرج منذ قليل في خطاب له، أكد أنّ "النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال، لقد فزت بولايات لم تكن متوقعة"، مبديا ترقبه للفوز بولايتي جورجيا وكارولينا الشمالية، مضيفا أنّه "فاز" في الانتخابات، قائلا: "سنفوز بها.. بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل".

كما تطرق لمخاوفه من تزوير الانتخابات، مؤكدا أنّه يعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا، للاعتراض على تعداد الأصوات.

وسبقه في ذلك الخطاب، بايدن، الذي أكد في كلمة له بعد حسم نتائج العديد من الولايات، ثقته في قدرته على الفوز، معربا عن أمله في الفوز بولايتي ميشيجان وبنسلفانيا، قائلا: "واثق أنّ الحملة فازت بأريزونا، وأشعر بالرضا تجاه ويسكونسن وميشيجان وبنسلفانيا".