عضو "التنسيقية": التنمية الثقافية حصانة للشباب من الأفكار المتطرفة

قال علاء عصام، الفائز بعضوية مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والقيادي الشاب بحزب التجمع، إن أجندته الخاصة ستتناول القوانين القوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، والتي تحمي العامل والفلاح المصري وتعطيهم الحقوق الكاملة.

وأضاف "عصام"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحق في عدد ساعات عمل لايزيد على 8 ساعات وفي حال الزيادة يكون بمقابل مادي، مشددًا على ضرورة مواجهة كل أشكال الفصل التعسفي.

وأشار، إلى ضرورة تشريع قانون الضرائب التصاعدية وتقسيم الفئات إلى شرائح يتم ربطها بحجم التكلفة وعائد الإنتاج، فضلًا عن أهمية تفعيل قانون ضرائب على أرباح البورصة.

وطالب "عصام" بضرورة تعمير المناطق الجديدة، وإنشاء مدن صناعية جديدة بتسهيلات ضريبية، ومنح رجال الأعمال والمستثمرين أراضي بأسعار مناسبة وأقساط طويلة الأجل، فضلًا عن "زيرو ضرايب لفترة محدودة" على حد قوله.

وأكد الفائز بعضوية مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القوانين المتعلقة بالتنمية الثقافية على رأس أولوياته، مع ضرورة زيادة نسبة الإنفاق على وزارة الثقافة والأنشطة الثقافية، موضحًا أن التنمية الثقافية هي الحصانة الحقيقية للشباب والمواطن المصري من الأفكار المتطرفة والإرهابية، وحرب الشائعات.

انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وتنطلق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بالداخل غدًا السبت، حيث تُجرى الانتخابات في دوائر 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وتشكل وزارة التنمية المحلية، على مدار يومي الانتخابات، غرفة عمليات يترأسها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية المقرر لها محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

ووجّه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، محافظي المرحلة الثانية بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية، والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم، مشددًا على الالتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة فى التعامل مع جميع المرشحين.