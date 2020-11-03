هوس جنسي يجتاح الإخوان.. عامل يفضح معتز مطر بسبب طلب مخل

"تحرش وتهديد الإخواني الهارب معتز مطر"، حكايات يومية يسردها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الدولية والعربية.

وبحسب تقرير لموقع "العربي الحديث"، فإن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا واقعة للإخواني معتز مطر، مقدم أحد برامج قناة الشرق الإرهابية؛ إذ طلب من أحد الشباب في القناة الاجتماع به في أحد المطاعم، وتصور الشاب حينها أن اللقاء بشأن أمور في العمل، إلا أنه فوجئ بالإعلامي يطلب منه "حاجات مش كويسة"، على حد روايته.

وأكد ناشر الواقعة، أن الإعلامي هدد الشاب عندما علم أنه قرر أن يفضحه، فترك القناة.

وبحسب تقرير "العربي الحديث"، فإن واقعة تحرش معتز مطر ليست الأولي من نوعها؛ إذ كشفت وثيقة سرية تفاصيل واقعة أخرى بأحد العاملين بقناة "مودرن حرية".

وجاء في الوثيقة أن أحمد محمد يوسف، عامل مصري في القناة المذكورة، أفاد في محضر حمل رقم 317 بتاريخ 2012/3/9، بقسم أول 6 أكتوبر، بتعرضه للتحرش الجنسي من الإعلامي المذكور، وإمساكه بمناطق حساسة في جسده داخل الحمام الملحق بمبنى القناة.

وأثبتت الوثيقة أنه بالرجوع إلى إدارة الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي بمصر، أفادت بتكرار وقائع الشكوى من ممارسات مماثلة للمذكور بحق العاملين في القناة، وبعض عناصر الخدمات المعاونة الملحقين بالمدينة، وأنهم خاطبوا مدير القناة أيمن سالم، ورجل الأعمال المالك لها آنذاك في هذا الشأن، وتعهدوا بعدم تكرار تلك الوقائع، والالتزام بالتنبيه على المذكور.

وأفادت الوثيقة أن قسم أول مدينة 6 أكتوبر فتح تحقيقا، واستمع إلى أقوال الشاكي وشهود العيان الذين حددهم، وأفاد بعضهم بضبط معتز علوي مطر، في أوضاع مخلة داخل دورة المياه الملحقة بالقناة، بصحبة مصطفى بسيوني، من الإدارة الفنية في القناة، ورفض المشكوفي حقه المثول للتحقيق طواعية، فأصدرت قرار ضبط وإحضار رقم 216/ هـ بتاريخ 28-2-2012.

وذكر القسم: "وردنا خطاب من إدارة التفتيش بمديرية أمن الجيزة، من قبل تحريك قوة من القسم لضبط وإحضار المذكور، ومرفق بكتابتنا صورة طبق الأصل من محضر الشاكي المشار إليه، وأقوال الشهود وما أثبته أمن مدينة الإنتاج الإعلامي في ضوء الوقائع الشبيهة".