سلم الشقة لأسرتي يا وزير الإسكان

أعمل خارج مصر، وأنزل إجازة مرة في العام، وفي العام الماضي أثناء وجودي في مصر قرأت إعلانًا عن شقق اسكان اجتماعي في مدينة الكوامل بمحافظة سوهاج، وبالفعل تقدمت وسددت الرسوم المطلوبة، ثم سافرت لظروف عملي، وفي الموعد المحدد لتسليم الوحدات السكنية استعلم عني الموظفون فوجدوني خارج البلاد، ونظرًا لظروف تعطيل الطيران في أكثر من دولة بسبب تفشي فيروس كورونا لم استطع أن أنزل مصر هذا العام، وبالتالي لم استلم الشقة ولا اتمكن من استرداد الرسوم، وحاول أولادي أن يتواصلوا مع وزارة الإسكان لكنهم لم يتمكنوا.

أناشد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان التكرم ببحث شكواي وتسليم الشقة لأسرتي في أقرب وقت.

محمد محمد أحمد

شطورة – سوهاج