"مستقبل وطن" يشكل غرف عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات بكفر الشيخ

أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الحزب بعاصمة المحافظة؛ لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب، التي ستنطلق غدا السبت وعلى مدار يومين؛ إذ جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، ونشر فرق من شباب الحزب أمام اللجان الانتخابية، لمساعدة وصول الناخبين للجان، فضلا عن مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، جنبا لجنب مع رجال الشرطة.

وقال المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام الحزب بكفر الشيخ، إن الشباب المتطوعون سيرتدون سترات مطبوعا عليها اسم الحزب، وسيقتصر دورهم على مساعدة من يحتاج المساعدة، من منطلق دورهم الوطني، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل غرفة علميات رئيسية بجانب غرف فرعية بالمراكز.

وفي السياق ذاته، أقامت الوحدات المحلية بكفر الشيخ، فراشة أمام الـ585 مقرا انتخابيا؛ لتوفير الراحة للناخبين، وخوفا من سقوط الأمطار، وجرى توفير المولدات الكهربائية والإنارة اللازمة داخل وخارج المقار، فضلا عن توفير كراسي عادية ومتحركة وديسكات لانتظار الناخبين، حرصا على سلامتهم.

كما جرى الانتهاء من تعقيم المراكز الانتخابية كافة، وتوفير كواشف حرارية في بعضها لفحص المترددين من الناخبين، حرصا على سلامتهم، مع توفير مطهرات أمام اللجان، وعددا من الكمامات الواقية.

وأكد مصدر أمني لـ"الوطن"، توفير رجال الشرطة الكمامات المجانية للمواطنين؛ إذ سيجرى توزيعها على من لم ليس معه، مشددا على أنه لن يُسمح بدخول ناخب دون كمامات واقية، خوفا من انتشار فيروس كورونا.