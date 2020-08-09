القضاة يتسلمون أوراق انتخابات "الشيوخ" من محكمة كفر الشيخ الابتدائية

قال مصدر داخل محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إن القضاة المنتدبين للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، سيتوجهون اليوم الأحد، لمقر المحكمة لاستلام أوراق الانتخابات من المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة وغرفة تسيير الانتخابات.

وينطلق ماراثون الانتخابات يومي الثلاثاء والربعاء المقبلين، وجهزت كفر الشيخ لجنة عامة واحدة فقط، و585 لجنة فرعية بقرى ومدن المحافظة.

كما جرى تحديد عضو هيئة قضائية "قاضي أو وكيل نيابة" لكل للجنة، بالإضافة إلى عدد من الموظفين الإداريين من العاملين بالمحكمة والجهات الإدارية، وعدد من العاملين بالقطاعات الحكومية بالمحافظة.

وفي وقت سابق أكد رئيس محكمة كفر الشيخ، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم مليونان و350 ألف مواطن، مشيراً إلى أنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء باللجان أو بالمحكمة، لضمان سلامة الناخبين.