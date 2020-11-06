عاجل.. بايدن يقلص الفارق مع ترامب إلى 665 صوتا في جورجيا

نجح المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 جو بايدن في تقليص الفارق بينه وبين منافسه الرئيس دونالد ترامب في جورجيا إلى 665 صوتا بعد فرز 99 بالمئة من الأصوات، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وكانت ولاية جورجيا شهدت تفوقا للمرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، إلا أن منافسه الديمقراطي جو بايدن يقلص الفارق تدريجيا.

ويتهم ترامب الديمقراطيين بالتلاعب بالانتخابات وشكك في نزاهتها.

وقال ترامب أمام الصحفيين من البيت الأبيض: "إذا أحصيتم الأصوات الشرعية سأفوز بسهولة. إذا أحصيتم الأصوات غير الشرعية، يمكنهم أن يحاولوا أن يسرقوا الانتخابات منا".

وأضاف الرئيس الذي يتأخر أمام بايدن بحسب النتائج التي صدرت حتى الآن، أن حملته الانتخابية رفعت "قدرا هائلا من الدعاوى القضائية لمواجهة فساد الديمقراطيين".

واعتبر ترامب أنه "رغم التدخل الذي لم يسبق له مثيل في انتخابات، من قبل وسائل الإعلام الرئيسية وعالم الأعمال وعمالقة التكنولوجيا، فقد فزنا وبأرقام تاريخية، والاستطلاعات كانت خاطئة عمدا".

وأسهب ترامب في كلمته في سرد مزاعم واتهامات بالفساد من دون أن يقدم أي دليل على أي منها، وقال: "لا يمكننا السماح لأحد بتكميم أفواه ناخبينا واختلاق نتائج"، وأضاف: "القضاء يجب أن يبت بالأمر في نهاية المطاف".