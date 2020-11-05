عقل: الطعن على الانتخابات الأمريكية يعطي المحكمة الحق في إعادة التصويت

قال رامي عقل، خبير قانوني، إن الأنظار في الولايات المتحدة تتجه إلى النص الدستوري في البداية عندما تحدث أي مشكلة، كما يبحثون عن قضايا مشابهة قديمة بها نفس الوقائع، ويتبعون القرار الذي اتخذ في الوقائع السابقة، وإذا لم يكن هذا متاحا، تصدر المحكمة العليا قرارها، وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة قد تتخذ قرارا بإعادة التصويت في ولاية كاملة.

وأضاف "عقل"، في مقابلة مع برنامج "أخر الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد مجدي، على قناة صدى البلد الفضائية، الخميس، أن الأغلبية الجمهورية في المحكمة العليا قد تؤدي إلى منح الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، فوزا غير مستحقا، وهذا ما حدث في عام 2000، ولكن هؤلاء القضاة من المفترض أن يطبقوا القانون والنص الدستوري، ولا يمكن أن يتخذوا قرارًا بناء على توجهاتهم، ولكن أغلبيتهم الجمهورية تقوي احتمالات التصويت لصالحه.

وتابع الخبير القانوني، أن القضاة سينظرون في النص الدستوري، ثم القضايا القديمة، وهم مرغمون على اتباع القانون بغض النظر عن التوجه الخاص بهم، أو الثغرات المتاحة، ولكن إذا لم يكن هناك نصا دستوريا واضحا، ووقائع مشابهة، قد يستغلون الثغرات القانونية ويصدرون قرارا بنجاح ترامب.

وأشار، إلى أنه إذا لم يصدر قرار من المحكمة، سيظل ترامب رئيسا حتى يصدر قرار من المحكمة، نافيا إمكانية تحول السلطة الرئاسية إلى مجلس النواب، موضحا أن هذا يحدث فقط في حال عدم قدرة الرئيس على ممارسة مهامه، و"ترامب" ما زال قادرا على فعل ذلك، وهو سيظل رئيسا حتى نهاية ولايته في يناير المقبل.

ولفت إلى أن النظام القضائي، في الولايات المتحدة سيحسم الأمر قبل 21 يناير، حتى لو كانت هناك مراحل مختلفة للتقاضي.

وعن تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه فاز، وإمكانية بقائه في السلطة رغم الإعلان الرسمي عن خسارته، أوضح "عقل"، أنه إذا تم كل شيء بشكل صحيح لا يمكن أن يظل ترامب في مكانه، والشعب الأمريكي يقدس الديمقراطية، ولن يسمح له بذلك.