أجرى عملية جراحية.. حكاية معلم اعتدى عليه ولي أمر بآلة حادة

اعتداء أحد أولياء الأمور على "عبدالمنعم سعد" المعلم بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين بمحافظة الغربية، كان من أبرز أحداث العام الدراسي الحالي على مدار الأيام الماضية، ما أدى إلى تحرك نقابة المعلمين من أجل الوقوف إلى جانبه وزيارة نائب الوزير له في المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية، "الوطن" تحكي القصة كاملة بتفاصيلها.

اعتداء ولي أمر طالب على المعلم بآلة حادة

خلال أحد أيام الأسبوع الثاني من الدراسة، كان "عبدالمنعم" يقف داخل المدرسة كمشرف في هذا اليوم، وسمع إحدى المعلمات بالمدرسة وهي تستنجد بسبب مشاجرة بين طالبين، وذهب "عبدالمنعم" لهما وأنهى مشاجرة واشتباك الطالبين وكان أحدهما عصبي للغاية لدرجة أنه تسبب له في جرح في اليد.

في اليوم التالي لتلك الواقعة ذهبت والدة الطالب إلى المدرسة، وحكى لها المعلم ما حدث بين الطالبين وتقدمت الأم بالاعتذار له، وفقًا لرواية المعلم في اتصال هاتفي بأحد البرامج التلفزيونية، ولكن جاء والد الطالب قائلا لـ "عبد المنعم": "أنا جاي هنا عشان أضربك"، قام والد الطالب بإخراج سلاح واعتدى عليه، ما أدى إلى سقوط المعلم على الأرض في الحال.

عملية جراحية أسفل الركبة

أجرى المدرس عملية جراحية خلال الأسبوع الماضي، نتيجة وجود كسر أسفل الركبة، وهو ما استدعى نقل عظمة من منطقة الحوض من أجل معالجة هذا الكسر، بالإضافة إلى شريحة وبعض المسامير، وأعرب "عبد المنعم" خلال مداخلته التليفونية عن حزنه الشديد وأنه يمر بحالة نفسية سيئة، ما جعلته يفكر في تقديم استقالته وتركه لمجال التعليم.

نقابة المعلمين تتحرك

تحركت نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي، رئيس اتحاد المعلمين العرب، الذي أكد أن النقابة ستلجأ إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حق "عبدالمنعم" المعتدى عليه، وأن التجاوز في حق المعلم مرفوض تمامًا، مطالبًا وزارة التعليم بالبحث عن حلول من أجل منع حالات التعدي على المعلمين.

محضر بقسم الشرطة ضد ولي الأمر

بعد الواقعة توجه محامي نقابة المعلمين بسمنود، إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد ولي الأمر، وفقًا لحديث "هشام الغلبان"، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بسمنود، حيث أكد إلقاء القبض على ولي أمر الطالب الذي اعتدى على "عبدالمنعم".

نائب وزير التعليم يزور ضحية الاعتداء في المستشفى

خلال يوم السبت الماضي، زار الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، "عبدالمنعم" بمستشفى سمنود العام من أجل الاطمئنان على صحته، ونقل "حجازي" رسالة الوزير له بالشفاء العاجل، وطمئنه بأن الوزارة تقف بجانبه وستقدم له الدعم القانوني، وأن التجاوز مرفوض تماما في حق أي معلم.