استعدادا لموجة كورونا الثانية.. التعليم تطبق 10 إجراءات جديدة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن العام الدراسي الجديد حتى الآن يسير بصورة منتظمة، ولا يوجد ما يعكر صفو العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة ستطبق إجراءات جديدة حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، موضحا أن الوضع الصحي بالمدارس مستقر للغاية، ولا يوجد أي أزمات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس.

وأضاف "شوقي"، لـ"الوطن"، أن هناك إجراءات صارمة سيتم تنفيذها بجميع مدارس الجمهورية، لحماية أبنائنا الطلاب من خطر كورونا، لافتا إلى أن الحديث عن حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا أمر يدعو للاستعداد التام لتنفيذ السيناريوهات الممكن حال حدوثها، حفاظا على سير العملية التعليمية، مشددا على ضرورة ألتزام الجميع داخل منظومة التعليم بارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وترصد "الوطن"، تطبيق 10 إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وهى كالتالى:

1- توفير جميع الأدوات والمستلزمات الطبية بغرف العزل بالمدارس لعلاج الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

2- التهوية للفصول والمعامل، ومنع التدخين وتجمعات أولياء الأمور ودخول الطلاب بانتظام.

3- ضرورة ارتداء "الكمامات" للتلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية داخل المدارس وخاصة داخل الفصول الدراسية وفى فناء المدرسة أثناء طابور الصباح.

4- عند القيام بأنشطة رياضية يراعي تطبيق إجراءات مكافحة كورونا.

5- كل معلم يرافق طلابه من الطابور إلى الفصل وينظم دخولهم وجلوسهم.

6- ترك مسافة آمنة بين التلاميذ داخل الفصول الدراسية وأثناء طابور الصباح وعدم المصافحة.

7- تعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية يوميا قبل وبعد إنتهاء اليوم الدراسي.

8- تطهير دورات المياه.. وتوفير جميع أدوات التعقيم والتطهير فى المدارس.

9- عدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم.

10- تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترات كافية، والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنزل.