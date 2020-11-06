فيديو.. لحظة دهس طفلين تحت عجلات "توك توك" في السلام

رصدت إحدى كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحلات التجارية في دائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة، حادث دهس طفلين تحت عجلات "توك توك" أثناء لهوهما في الشارع، وجرى نقل الضحيتين في حاله حرجة إلى مستشفى السلام العام لإسعافهما، بينما جرى ضبط سائق التوك توك وجار عرضه على النيابة العامة.

وأظهرت كاميرات المراقبة، سير سائق "توك توك" بسرعة كبيرة واصطدامه بطفلين كانا يلعبان على جانب الطريق، وأسرع المارة في الإمساك بالسائق، ونقل الطفلين إلى المستشفى.

وشنت الإدارة العامة للمرور القاهرة والجيزة حملات موسعة، لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كل الجهات المعنية.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما جرى تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

وفي سياق متصل تمكنت الإدارة العامة للمرور بالتحفظ على 154 دراجة نارية "توك توك" في محافظتي القاهرة والجيزة، كما جرى رفع 17 سيارة متروكة ومهملة في محافظة القاهرة، ورفع 9 سيارات متروكة ومهملة في الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجار مواصلة الحملات من قبل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات مرور جميع المحافظات، لسن المزيد من الحملات المرورية لضبط المخالفين من قائدي السيارات المخالفين.

كما انتشرت الكمائن المرورية المتحركة في محافظات القاهرة الكبرى للتفتيش على الكمامات، بناءا على قرار رئيس الوزراء بتحرير مخالفات للسائقين والركاب في حاله عدم ارتداء كمامات.