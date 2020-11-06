وزراء السياحة والآثار والبيئة والتعاون الدولي يفتتحون قلعة شالي بسيوة

افتتح الدكتور خالد العناني، والدكتورة "رانيا المشاط، وياسمين فؤاد"، وزراء السياحة والآثار والتعاون الدولي والبيئة، على الترتيب، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بحضور بعض سفراء من دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، قلعة شالي الأثرية التراثية، بعد الانتهاء من ترميمها على مدار 5 سنوات، وإعلانها ضمن التراث العالمي بترشيح من منظمة يونسكو.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على هامش الافتتاح، بمشاركة شيوخ قبائل سيوة، إن الأخيرة تمثل التراث، ولديها أهم محمية طبيعية، هي محمية سيوة، مضيفا: "أطلقنا منذ فترة قريبة مبادرة، تكون خلالها سيوة من أهم 13 مقصد لسياحة البيئية في مصر، ولابد أن نستفيد منها في كونها مدينة جميلة؛ لتنشيط السياحة البيئية فيها، ونحافظ عليها وتراثها الذي تتميز به عن غيرها من المدن المصرية".

وأشار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى بدء أعمال ترميم قلعة "شالي" بسيوة منذ عدة سنوات، وافتتاح المسجد العتيق بها عام 2015، عقب ترميمة، وهو الأقدم في المدينة، أعقبة فتتاح مسجد تطندي، مضيفا: "واليوم نحن سعداء باستكمال بمشروع الحفاظ على التراث السيوي، والاهتمام بالمناطق الأثرية بها، ومنها شالي، بعد الانتهاء من جميع أعمال الترميم، مما يسمح حاليا أن نمشي داخل شوارع القلعة ونتفقدها، بعد الانتهاء من الترميم، وإعادة القلعة لما كانت عليه منذ إنشاءها".

وتابع الوزير: "أخص بالذكر عمال سيوة الذين شاركو في ترميم شالي، واستمروا سنوات في هذا العمل العظيم، خاصة المرحوم عم حمزة، كبير البنايين في الواحة، الذي كان يقود البنائين للبناء بمادة الكرشيف، وهو مزيج من الملح الصخري والطين، ما يميز العمارة السيوية القديمة، مع استخدام أجزاء من النخيل في الأسقف".