الحكومة تحذر المواطنين من النصب عليهم باسم "الإسكان الاجتماعي"

حذر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين من محاولات النصب عليهم باسم "الإسكان الاجتماعي".

وقال "المركز"، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات، الصادر عنه منذ قليل: "انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تدشين وزارة الإسكان صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء".

وأضاف أن الوزارة أكدت أنه لا صحة لتدشين أي صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، وأن تلك الصفحات وهمية ومزيفة، وغير تابعة للوزارة نهائيا، مُوضحةً أن تلك الصفحات وهمية، وغير تابعة للوزارة نهائيا".

وأشارت إلى أن عملية حجز أو بيع أي من وحدات الإسكان الاجتماعي تتم بشكل مباشر من خلال قنوات الاتصال الرسمية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، والمتمثلة في (الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيس بوك" "facebook.com/SHMFFEG"، والموقع الإلكتروني، ومراكز خدمة العملاء)، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات التي تستهدف الاستيلاء على أموالهم بزعم تقديم مساعدات لهم خلال عملية الحجز والحصول على الوحدات السكنية بسهولة ويسر، مُشددةً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مدشني تلك الصفحات.

وفي سياق متصل، يمكن للمواطنين التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق على الرابط التالي " SHMFF.gov.eg"، أو رابط "cservices.shmff.gov.eg"، أو عبر الصفحات الرسمية للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر رابط "فيس بوك" "www.facebook.com/SHMFFEG"، ورابط يوتيوب www.youtube.com/c/shmffeg" "، فضلاً عن إتاحة 15 مركزاً لخدمة العملاء يمكن من خلالها مخاطبة العملاء، وهي (15 مايو – السادات – الشروق - أسيوط الجديدة - دمياط الجديدة - الصالحية الجديدة – العبور - الوادي الجديد - بني سويف (إدارة التسكين) - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - بنى سويف الجديدة - محافظة كفر الشيخ – بورسعيد - محافظة المنيا)، كما يمكن للعملاء التواصل معها عبر 4 خطوط ساخنة وهي "1188- 5999 - 5777 – 09007117"، وكذلك خدمة الرسائل القصيرة والتي يمكن التواصل معها عبر رقم 1124.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mhuc.gov.eg).