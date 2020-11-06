5 فروق بين شقق الإسكان الإجتماعي والإسكان المتوسط.. تعرف عليهم

تساؤلات عدة تدور فى أذهان الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية من الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى، وذلك حول التقديم على وحدات الإسكان الإجتماعى أم الإسكان المتوسط.

وخلال هذه الأيام طرحت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الإجتماعى، مشروعين مختلفين في الوقت نفسه، حيث يبدأ الحجز في مشروع الإسكان الإجتماعي، ومشروع الإسكان المتوسط أول نوفمبر الجاري لمتحدي الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

ويتساءل المتقدمون للحجز عن المشروع الأفضل بين المشروعين المطروحين، خاصة أن الفارق فى المساحات والأسعار متقاربة بينهما.

1- من حيث المساحة:

تتقارب الوحدات المطروحة من بعضهم البعض، شقق الإسكان الاجتماعي والموجه لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين، الأولى 75 مترًا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة.

أما شقق الإسكان المتوسط، يتم طرح 3 نماذج منها، 100 متر و110 أمتار و120 مترًا وكلهم 3 غرف ومطبخ وصالة، كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات.

وبالتالي نجد أن مساحة الـ90 متر في الإسكان الاجتماعي قريبة جدا من مساحة 100 و110 متر، فالفرق ليس كبير.

2- سعر الوحدة السكنية:

لكن الجزء الذي سيحسم الاختيار هو السعر، حيث تصل الوحد 90 مترًا إلى 310 آلاف.

أما الوحدة 100 متر سعرها 471 ألف جنيه، وبفارق 161 ألف جنيه لصالح الإسكان المتوسط.

وفي هذه الحالة نجد أن الإسكان الاجتماعي أفضل حيث سيتمتع المتقدم بدعم، لكن الإسكان المتوسط لا يوجد به دعم مالي مباشر للمتقدمين.

3- مقدم الحجز:

كما أن مقدمة الحجز في الإسكان الاجتماعي 15500 جنيه.

بينما في الإسكان المتوسط 48 الف حتى 55 ألف جنيه.

4- معدل الدخل:

ويوجد نقطة آخرى ستحدد الاختيار وهي معدل الدخل، حيث عدلت وزارة الإسكان شروط دخل المتقدمين في الإسكان الاجتماعي لتكون 4500 للأعزب بدلا من 4200 و6000 للأسرة بدلا من 5700 جنيه، والحد الأدنى سجل 1500، أما في الإسكان المتوسط وصل الحد الأقصى لدخل الأعزب 7000 جنيه، والمتزوج 9000 جنيه.

5- أماكن الواحدات المطروحة:

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي بـ 12 مدينة هم: (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

أما شقق الإسكان المتوسط تتواجد بـ10 مدن هم: "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة".

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.