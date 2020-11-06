صور.. سوما تسحر جمهور "الموسيقى العربية"

أحيت الفنانة سوما حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورتة الـ29، تحت رعاية رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر، وذلك علي مسرح النافورة بالأوبرا في القاهرة.

وقدمت سوما خلال الحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي باقة مختارة من أجمل الأغاني تنوعت بين أغانيها الخاصة وأغاني زمن الفن الجميل، ومنها "ده حبيبي، يا تمر حنة، في ظروف أحسن من كده، أما براوه، لوحدك حبيبي، سيدي يا سيدي، أجدع صحاب، نسم علينا الهوى"، وسط تفاعل من جميع الحضور.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى ، سارة سحاب ، أحمد إبراهيم ، سوما ، إيمان عبد الغني ، أحمد عفت ، أميرة أحمد ، مي حسن ، ياسر سليمان ، آيات فاروق ، غادة آدم ، مدحت صالح ، أحمد محسن ، محيى صلاح ، نهى حافظ ، عاطف عبد الحميد ، حنان الخولي ، أنغام مصطفى ، مازن دراز ، أحمد الوزيري ، أجفان ، رحاب عمر ، محمد حسن ، وليد حيدر ، على الهلباوي ، علي الحجار ، رضوى سعيد ، ريم حمدي ، أمجد العطافي ، كارمن سليمان ، مي فاروق ، عاصي الحلاني ، هاني شاكر ، أحمد نافع ، إبراهيم فاروق ، نهاد فتحي ، أحمد سعيد ، صابرين النجيلي ، حسام حسني ، محمد الحلو ، مروة حمدي، محمد الخولي ، ياسر سعيد ، مصطفى سعد ، أمير الرفاعي ، ولاء طلبة ، أحمد سعد ، خالد سليم ، فرح الموجي ، ريهام عبد الحكيم ،محمد شوقي، سامح منير ، أحمد عصام ، أميرة سعيد ، حسناء ، رحاب مطاوع ، ايمن مصطفى ، محمد متولي ، وائل أبو الفتوح ، شروق شريف ، السيد وهب الله ، أشرف وليد ، كنزي ، محمد الشرنوبي ، حنان ماضي ، عصام محمود ، هُمام إبراهيم (العراق )، وائل جسار (لبنان) ، ندى غالب ، آيه عبد الله ، سعد رمضان (لبنان) ، صابر الرباعي (تونس) ، مصطفى النجدي ، حنان عصام ، أحمد صبري ، خالد عبد الغفار ، عفاف رضا، سارة زكي ، سعيد عثمان ، يحيى عبد الحليم ، إسماعيل صادق ، إلى جانب 12 عازفا هم عازف البيانو عمرو سليم ، عازف العود باسم درويش ، عازف الاكورديون وائل النجار ، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان) ، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن) ، عازف العود وليد سلامة ، عازف البيانو حماده النجار ، عازف التشيللو عماد عاشور ، عازف العود ممدوح الجبالي ، عازف الكمان محمد ظهير ، عازفة القانون عفاف شكري ، عازف التشيللو يحيى المهدي.

كما تشارك 8 فرق موسيقية هي فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي ، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش ، أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي ، أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف ، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى ، فرقة اوبرا الاسكندريه للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي ، فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبد السلام إلى جانب 24 منتخب من العازفين بقيادة كل من المايسترو سليم سحاب ، المايسترو أحمد عامر ، المايسترو محمد الموجي ، المايسترو صلاح غباشي ، المايسترو إيهاب عبدالغفار ، المايسترو فاروق البابلي ، المايسترو مصطفى حلمي ، المايسترو عادل عايش والمايسترو هاني فرحات.