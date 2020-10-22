سوما تحيي حفلا بمهرجان الموسيقى بمصاحبة المايسترو مصطفى حلمى

تحيى الفنانة "سوما" حفلاً جماهيرياً كبيراً بمهرجان الموسيقى العربية بمصاحبة المايسترو مصطفى حلمي بمسرح النافورة يوم الخميس 5 نوفمبر.

كما تشارك المطربة بفقرة فى حفل الافتتاح يوم الأحد 1 نوفمبر بمصاحبه المايسترو سليم سحاب، وتغنى فيه باقة من أهم أغانيها على مدى مشوارها الفنى، منها "ده حبيبى، أجدع صحاب، مقدرش أقول هتروح، ندمانة، واحشنى حبيبى، لوحدك حبيبى، عينى عليا، ضحكت ليا سنينى، عيب عليك، على طول بتوحشنى".

يحيي الحفلات 93 فنانا منهم 82 مطربا ومطربة، من أبرزهم: عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد الحلو، وائل جسار (لبنان)، صابر الرباعي (تونس)، نادية مصطفى، مدحت صالح، علي الهلباوي، علي الحجار، كارمن سليمان، مي فاروق، مروة ناجي، إلى جانب 11 عازفا منهم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الأوكرديون وائل النجار.

كما تشارك في الحفلات 7 فرق موسيقية منها فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وفرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، إلى جانب 23 منتخبا من العازفين.

تكرم وزيرة الثقافة 12 شخصية أسهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير، هم: الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، المطربة منى عبدالغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، عازف الكمان الدكتور محمد قطب، فنان الخط العربي مصطفى عمري.